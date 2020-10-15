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Hercai’de ortalık karışıyor! Miran Aslan’a meydan okuyor

Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Miran'la arasında hiçbir sırrın olmasını istemeyen Reyyan Aslan'dan bilgi almaya çalışır. Yaşananların ardından Aslan'ı Reyyan'dan uzak tutmaya çalışan Azize hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşırken, şüphelerin de haklı olduğun kanıtlamak isteyen Miran, kozlarını paylaşmak üzere Aslan'a meydan okur.

Giriş Tarihi: 15.10.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 10:57
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Hercai’de ortalık karışıyor! Miran Aslan’a meydan okuyor

Miran'la arasına hiçbir sırrın girmesini istemeyen Reyyan, Miran'la konuşmanın bir yolunu ararken, Reyyan'a yakın olmaya çalışan Aslan yeni bir hamle yapar.

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Hercai’de ortalık karışıyor! Miran Aslan’a meydan okuyor

Reyyan temkinli davransa da Aslan'dan alacağı bilgilerle gerçeklere ulaşabileceğine ve Miran'la bir daha ayrılmak zorunda kalmayacağına inanır.

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Hercai’de ortalık karışıyor! Miran Aslan’a meydan okuyor

Adaleti sağlamak ve Azize'den intikam almak için gelen Aslan'ın Reyyan'a dair hayalleri ona yanlış üstüne yanlış yaptırırken Miran, Aslan'a karşı şüphelerinde haklı olduğuna inandığı çok önemli bir bilgiye ulaşır.

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Hercai’de ortalık karışıyor! Miran Aslan’a meydan okuyor

Diğer yandan Zehra, Hazar'ın Mehmet Aslanbey'i öldürmüş olabileceği gerçeğine inanmaz ve Miran'ın, Hazar'ın öz oğlu olduğunu ispat ederek tüm gerçekleri ortaya çıkarmaya karar verir.

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Hercai’de ortalık karışıyor! Miran Aslan’a meydan okuyor

Yaşananların ardından Aslan'ı Reyyan'dan uzak tutmaya çalışan Azize hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşırken, şüphelerin de haklı olduğun kanıtlamak isteyen Miran, kozlarını paylaşmak üzere Aslan'a meydan okur.