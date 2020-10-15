Hercai’de ortalık karışıyor! Miran Aslan’a meydan okuyor

Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Miran'la arasında hiçbir sırrın olmasını istemeyen Reyyan Aslan'dan bilgi almaya çalışır. Yaşananların ardından Aslan'ı Reyyan'dan uzak tutmaya çalışan Azize hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşırken, şüphelerin de haklı olduğun kanıtlamak isteyen Miran, kozlarını paylaşmak üzere Aslan'a meydan okur.