Çağla Şıkel’in yeni imajı sosyal medyayı salladı! Takipçilerinden beğeni yağdı

Yaptığı paylaşımlarıyla her zaman adından söz ettiren Çağla Şıkel yeni imajıyla sosyal medyayı salladı. Son dönemin trendlerinden olan pembe saç akımına uyan Şıkel o halini Instagram hesabından paylaştı. Çağla Şıkel'in saçlarını gerçekten pembeye boyattığını düşünen takipçileri ona bu rengin çok yakıştığını dile getirdi. İşte pembe saç akımına ayak uyduran Çağla Şıkel'in pembe saçlı hali...