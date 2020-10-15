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Haberler Galeri Çağla Şıkel’in yeni imajı sosyal medyayı salladı! Takipçilerinden beğeni yağdı

Çağla Şıkel’in yeni imajı sosyal medyayı salladı! Takipçilerinden beğeni yağdı

Yaptığı paylaşımlarıyla her zaman adından söz ettiren Çağla Şıkel yeni imajıyla sosyal medyayı salladı. Son dönemin trendlerinden olan pembe saç akımına uyan Şıkel o halini Instagram hesabından paylaştı. Çağla Şıkel'in saçlarını gerçekten pembeye boyattığını düşünen takipçileri ona bu rengin çok yakıştığını dile getirdi. İşte pembe saç akımına ayak uyduran Çağla Şıkel'in pembe saçlı hali...

Giriş Tarihi: 15.10.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 09:48
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Çağla Şıkel’in yeni imajı sosyal medyayı salladı! Takipçilerinden beğeni yağdı

Güzel model ve sunucu Çağla Şıkel yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çağla Şıkel’in yeni imajı sosyal medyayı salladı! Takipçilerinden beğeni yağdı

Son dönemin en moda filtrelerinden olan pembe saç akımına ayak uyduran Çağla Şıkel Instagram story'lerinde pembe saçlarıyla boy gösterdi.

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Çağla Şıkel’in yeni imajı sosyal medyayı salladı! Takipçilerinden beğeni yağdı

Çağla Şıkel'e çok yakıştırılan pembe saçlı hali büyük beğeni topladı.

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Çağla Şıkel’in yeni imajı sosyal medyayı salladı! Takipçilerinden beğeni yağdı

Çağla Şıkel'in saçlarını gerçekten pembeye boyattığını düşünen takipçileri ona bu rengin çok yakıştığını dile getirdi.

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Çağla Şıkel’in yeni imajı sosyal medyayı salladı! Takipçilerinden beğeni yağdı

İşte pembe saç akımına ayak uyduran Çağla Şıkel'in pembe saçlı paylaşımları...
Pembe saçlı haliyle büyük beğeni toplayan ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Çağla Şıkel yaşıyla merak konusu oldu. İşte