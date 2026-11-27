Ajda Pekkan'ın tarihi telif zaferinin ardından Nalan'ın 11 şarkısı için de karar çıktı

Ajda Pekkan'ın 373 şarkılık dijital telif davasında kazandığı zaferin ardından şarkıcı Nalan da hukuk mücadelesinden galip çıktı. Karar, sanatçıların dijital yayın hakları konusunda emsal niteliği taşırken yapımcıların izinsiz yayınlarına karşı yeni bir dönemin kapısını araladı.

Müzik dünyasında dijital telif haklarına ilişkin önemli hukuki gelişmeler yaşanıyor. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, Ajda Pekkan'ın 61 yıllık müzik kariyerine ait 373 şarkının dijital platformlarda izinsiz yayımlanmasına karşı kazandığı davanın ardından, şarkıcı Nalan da eski yapım şirketine açtığı davada hukuk zaferi elde etti.

MÜZİK DÜNYASINDA EMSAL KARARLAR! İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, sanatçı Nalan'ın eski yapım şirketi Mega Plak Müzik'e karşı açtığı davada, 32 yıl önce yayımlanan albümündeki 11 şarkının dijital platformlarda izinsiz yayınlanmasını yasakladı. Mahkeme, eserlerin dijital ortamda kullanımı için sanatçıdan açık ve yazılı izin alınması gerektiğine hükmetti.

YAZILI İZİN GEREKLİ Nalan, böylece icracısı olduğu eserlerin Spotify, Apple Music, YouTube ve Deezer gibi küresel dijital platformlarda izinsiz yayımlanmasını engellemiş oldu. Mahkeme, 2001 yılı öncesinde verilen muvafakatnamelerin veya yalnızca plak, kaset ve CD formatlarını kapsayan eski devir sözleşmelerinin dijital yayın yetkisi vermediğini ortaya koydu. Kararla birlikte yapımcıların, sanatçılardan açık ve yazılı izin almadan eserleri dijital platformlarda yayımlayamayacağı bir kez daha vurgulandı.

SÜPERSTAR'IN TARİHİ TELİF ZAFERİ Devlet Sanatçısı unvanına sahip Türk pop müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan, müzik yapım şirketlerine karşı açtığı dijital telif davasında tarihi bir zafer kazandı. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Ajda Pekkan'ın 1965 yılında kaydettiği Her Yerde Kar Var ile başlayan 61 yıllık müzik kariyerine ait 35'i aşkın albüm, 45'lik, single ve özel koleksiyon kutu setinde yer alan yüzlerce şarkının, sanatçıdan izin alınmaksızın dijital platformlarda yayımlanmasını hukuka aykırı buldu. Mahkeme, aralarında Her Yerde Kar Var, Bambaşka Biri, Kimler Geldi Kimler Geçti ve Petrolün de bulunduğu albüm ve single'larda yer alan toplam 373 şarkı kaydının dijital mecralarda kullanım hakkının Süperstar'a ait olduğuna karar verdi.