Hazal Kaya bombayı patlattı! Bebeklerinin cinsiyetini açıkladı

Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Hazal Kaya ve Ali Atay'dan müjdeli haber gelmişti. 2019 yılında nikah masasına oturan ve kısa bir süre sonra oğulları Fikret Ali'yi kucağına alan çiftten ikinci çocuk müjdesi gelmişti. Bir konser çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kaya, bombayı patlattı. Kaya, bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı. İşte Hazal Kaya ile Ali Atay'ın bebeklerinin cinsiyeti...