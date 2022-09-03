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Hazal Kaya bombayı patlattı! Bebeklerinin cinsiyetini açıkladı

Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Hazal Kaya ve Ali Atay'dan müjdeli haber gelmişti. 2019 yılında nikah masasına oturan ve kısa bir süre sonra oğulları Fikret Ali'yi kucağına alan çiftten ikinci çocuk müjdesi gelmişti. Bir konser çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kaya, bombayı patlattı. Kaya, bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı. İşte Hazal Kaya ile Ali Atay'ın bebeklerinin cinsiyeti...

Giriş Tarihi: 03.09.2022 11:37 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022 11:39
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Hazal Kaya ve Ali Atay’dan ikinci çocuk müjdesi! Bebeklerinin cinsiyetini açıkladı

3 yıl önce görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Hazal Kaya ve Ali Atay, kısa bir süre sonra oğulları Fikret Ali'yi kucağına almıştı.

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Hazal Kaya ve Ali Atay’dan ikinci çocuk müjdesi! Bebeklerinin cinsiyetini açıkladı

Evliliklerini bir bebekle taçlandıran çift, geçtiğimiz günlerde ikinci çocuk müjdesi gelmişti. Bir konser çıkışında görüntülenen Kaya, bombayı patlattı.

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Hazal Kaya ve Ali Atay’dan ikinci çocuk müjdesi! Bebeklerinin cinsiyetini açıkladı

BEBEĞİN CİNSİYETİNİ AÇIKLADI

Dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevenlerini korkutan güzel oyuncu, Melike Şahin konseri çıkışında kameralara yakalandı.

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Hazal Kaya ve Ali Atay’dan ikinci çocuk müjdesi! Bebeklerinin cinsiyetini açıkladı

Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Kaya bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.

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Hazal Kaya ve Ali Atay’dan ikinci çocuk müjdesi! Bebeklerinin cinsiyetini açıkladı

İkinci bebeğine hamile olan Kaya, kız bebek beklediğini müjdeledi.