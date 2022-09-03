03 Eylül 2022, Cumartesi
Deniz Seki’den eleştirilere sert tepki: Yorumlarınızı ağzınıza alın...
Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Deniz Seki, geçtiğimiz gün Manisa'da sahne aldı. Binlerce kişinin katıldığı gecenin fotoğraflarını paylaşan Seki, uyguladığı photoshopla sosyal medyanın diline düştü. Bugün kendi hesabından bir açıklama yayınlayan şarkıcı gelen eleştirilere tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 03.09.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022 11:10
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