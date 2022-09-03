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Deniz Seki’den eleştirilere sert tepki: Yorumlarınızı ağzınıza alın...

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Deniz Seki, geçtiğimiz gün Manisa'da sahne aldı. Binlerce kişinin katıldığı gecenin fotoğraflarını paylaşan Seki, uyguladığı photoshopla sosyal medyanın diline düştü. Bugün kendi hesabından bir açıklama yayınlayan şarkıcı gelen eleştirilere tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 03.09.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022 11:10
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Deniz Seki’den eleştirilere sert tepki: Yorumlarınızı ağzınıza alın...

Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki, 36 bedene kadar düşmüş ve hayranlarının beğenisini kazanmıştı. Ünlü şarkıcı verdiği kiloları geri aldı.

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Deniz Seki’den eleştirilere sert tepki: Yorumlarınızı ağzınıza alın...

Geçtiğimiz gün Manisa'da konser veren Deniz Seki, binlerce kişinin katıldığı konserden fotoğraflar da kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

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Deniz Seki’den eleştirilere sert tepki: Yorumlarınızı ağzınıza alın...

Deniz Seki, sahneden karelerini Instagram hesabından yayınladı.

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Deniz Seki’den eleştirilere sert tepki: Yorumlarınızı ağzınıza alın...

Paylaşımlarında olduğundan daha zayıf görünen Deniz Seki, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin de konser görüntülerini paylaşmasıyla fotoşop hilesi ortaya çıktı.

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Deniz Seki’den eleştirilere sert tepki: Yorumlarınızı ağzınıza alın...

"KÖTÜ YORUMLARI AĞZINIZA ALIN ÇİĞNEYİN..."

Sosyal medyanın diline düşen Seki, bugün bir açıklama yaptı.