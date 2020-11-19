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19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Hazal Kaya ve Ali Atay’dan Fikret Ali’ye doğum günü partisi: Patron bebek 1 yaşında Hazal Kaya ve Ali Atay’dan Fikret Ali’ye doğum günü partisi: Patron bebek 1 yaşında
Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Hazal Kaya ve Ali Atay, kısa bir süre sonra oğulları Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Sevimliliğiyle sosyal medyada da ilgi odağı olan Fikret Ali, 1 yaşına bastı. Hazal Kaya ve Ali Atay, oğullarının yeni yaşını yakınlarıyla birlikte kutladı. 'Patron Bebek' temalı partinin fotoğraflarına beğeni yağdı.
Giriş Tarihi: 19.11.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 09:22
Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, Kasım ayında da oğulları Fikret Ali'yi kucağına almıştı.
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Sevimliliğiyle ve babasının kopyası olmasıyla sosyal medyada da ilgi odağı olan Fikret Ali 1 yaşına bastı.
Sosyal medya hesabından oğlu Fikret Ali'nin doğum gününden kareler paylaşan Hazal Kaya'ya beğeni ve yorum yağdı.
Hazal Kaya, Fikret Ali'nin doğum günü partisindeki o keyifli anları sosyal medyada yayımlayarak "İyi ki doğdun kalbim" notunu düştü.
Hazal Kaya ile Ali Atay oğulları Fikret Ali'nin doğum gününü Patron Bebek temalı parti ile kutladı.