Hazal Kaya ve Ali Atay’dan Fikret Ali’ye doğum günü partisi: Patron bebek 1 yaşında

Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Hazal Kaya ve Ali Atay, kısa bir süre sonra oğulları Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Sevimliliğiyle sosyal medyada da ilgi odağı olan Fikret Ali, 1 yaşına bastı. Hazal Kaya ve Ali Atay, oğullarının yeni yaşını yakınlarıyla birlikte kutladı. 'Patron Bebek' temalı partinin fotoğraflarına beğeni yağdı.