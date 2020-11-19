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Haberler Galeri Hazal Kaya ve Ali Atay’dan Fikret Ali’ye doğum günü partisi: Patron bebek 1 yaşında

Hazal Kaya ve Ali Atay’dan Fikret Ali’ye doğum günü partisi: Patron bebek 1 yaşında

Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Hazal Kaya ve Ali Atay, kısa bir süre sonra oğulları Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Sevimliliğiyle sosyal medyada da ilgi odağı olan Fikret Ali, 1 yaşına bastı. Hazal Kaya ve Ali Atay, oğullarının yeni yaşını yakınlarıyla birlikte kutladı. 'Patron Bebek' temalı partinin fotoğraflarına beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 19.11.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 09:22
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Hazal Kaya ve Ali Atay’dan Fikret Ali’ye doğum günü partisi: Patron bebek 1 yaşında

Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, Kasım ayında da oğulları Fikret Ali'yi kucağına almıştı.

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Hazal Kaya ve Ali Atay’dan Fikret Ali’ye doğum günü partisi: Patron bebek 1 yaşında

Sevimliliğiyle ve babasının kopyası olmasıyla sosyal medyada da ilgi odağı olan Fikret Ali 1 yaşına bastı.

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Hazal Kaya ve Ali Atay’dan Fikret Ali’ye doğum günü partisi: Patron bebek 1 yaşında

Sosyal medya hesabından oğlu Fikret Ali'nin doğum gününden kareler paylaşan Hazal Kaya'ya beğeni ve yorum yağdı.

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Hazal Kaya ve Ali Atay’dan Fikret Ali’ye doğum günü partisi: Patron bebek 1 yaşında

Hazal Kaya, Fikret Ali'nin doğum günü partisindeki o keyifli anları sosyal medyada yayımlayarak "İyi ki doğdun kalbim" notunu düştü.

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Hazal Kaya ve Ali Atay’dan Fikret Ali’ye doğum günü partisi: Patron bebek 1 yaşında

Hazal Kaya ile Ali Atay oğulları Fikret Ali'nin doğum gününü Patron Bebek temalı parti ile kutladı.