Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler’in 2 yıllık aşkı bitti!

Hazal Filiz Küçükköse Tuan Tunalı ile evliliğini bitirmesinin ardından işletmeci Alp Güler ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Küçükköse aradığı mutluluğu bulamayınca ilişkisini sonlandırma kararı aldı.