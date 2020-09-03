Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t0){for(t=0;t
ANA SAYFA
03 Eylül 2020, Perşembe
Haberler Galeri Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler’in 2 yıllık aşkı bitti!
Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler’in 2 yıllık aşkı bitti!
Hazal Filiz Küçükköse Tuan Tunalı ile evliliğini bitirmesinin ardından işletmeci Alp Güler ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Küçükköse aradığı mutluluğu bulamayınca ilişkisini sonlandırma kararı aldı.
Giriş Tarihi: 03.09.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 09:06