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Haberler Galeri Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler’in 2 yıllık aşkı bitti!

Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler’in 2 yıllık aşkı bitti!

Hazal Filiz Küçükköse Tuan Tunalı ile evliliğini bitirmesinin ardından işletmeci Alp Güler ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Küçükköse aradığı mutluluğu bulamayınca ilişkisini sonlandırma kararı aldı.

Giriş Tarihi: 03.09.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 09:06
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Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler’in 2 yıllık aşkı bitti!

Güzel oyuncu meslektaşı Tuan Tunalı ile boşandıktan sonra işletmeci Alp Güler ile ilişki yaşamaya başladı.

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Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler’in 2 yıllık aşkı bitti!

Mutlu bir ilişkileri olan ikili, 10 gün önce anlaşarak 2 yıllık ilişkilerini bitirdi.

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Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler’in 2 yıllık aşkı bitti!

DOSTÇA AYRILDILAR

Küçükköse ve Güler'in kötü ayrılmadığı ve dostluklarının devam ettiği öğrenildi.

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Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler’in 2 yıllık aşkı bitti!

Hazal Filiz Küçükköse geçen yıl 32'nci yaşını kutlarken Alp Güler güzel oyuncuya yarım altın takarak herkesi şaşırtmış, çift bu sürpriz hediyeyle magazin sayfalarına haber olmuştu.

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Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler’in 2 yıllık aşkı bitti!