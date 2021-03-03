Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler sessiz sedasız ayrıldı

Hazal Filiz Küçükköse, Alp Güler ile bir dargın bir barışık ilişkisini iki yıldır sürdürüyordu. Geçtiğimiz yıl eylül ayında ayrılan çift, bir ay sonra yeniden bir araya gelmişti. Ancak bu birleşme de kısa sürdü.

