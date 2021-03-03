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03 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler sessiz sedasız ayrıldı Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler sessiz sedasız ayrıldı
Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hazal Filiz Küçükköse, Etiler'de görüntülendi. Yeni dizisi için hazırlıklarını sürdüren Küçükköse, işletmeci Alp Güler ile ilişkisi hakkında sorulara yanıt verdi. Uzun süredir Güler ile görüntülenmeyen oyuncu, "Alp ile ayrılalı uzun zaman oldu. Artık birlikte değiliz" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 03.03.2021 17:37 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 17:37
Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki akşam Etiler Akmerkez'de objektiflere takıldı. Ayaküstü muhabirleri sorularını yanıtlayan Küçükköse, eski sevgilisi Alp Güler'i soran gazetecilere şok bir yanıt verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR 'AYRILALI ÇOK OLDU'
Takvim'in haberine göre; sevgilisi Alp Güler ile uzun süredir görüntülenmeyen oyuncu, "Alp ile ayrılalı uzun zaman oldu. Artık birlikte değiliz" ifadelerini kullandı.
Hazal Filiz Küçükköse, Alp Güler ile bir dargın bir barışık ilişkisini iki yıldır sürdürüyordu. Geçtiğimiz yıl eylül ayında ayrılan çift, bir ay sonra yeniden bir araya gelmişti. Ancak bu birleşme de kısa sürdü.
EKRANLARA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR
Öte yandan Hazal Filiz Küçükköse, şimdilerde yeni dizisiyle ekranlara dönmek için gün sayıyor. Uzun zaman sonra hayranlarıyla buluşacak olan Küçükköse, "Yeni dizimiz çok yakında başlayacak henüz hangi platformda olacağı konusunda anlaşma sağlanamadı sanırım. Biz de beklemedeyiz" diyerek müjdeli haberi hayranlarına vermişti.
Yeni projesiyle ilgili gelişmelerin sorulması üzerine oyuncu, "Dijital platformda yeni bir dönem dizisine başlayacağım" dedi.