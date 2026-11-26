"Derya Uluğ mu evleniyor? Mutluluklar diliyorum" diyen şarkıcının düğüne davetli olmadığı ortaya çıktı. Otelde bir toplantısı olduğunu belirten El Roman, "Bir toplantım vardı, gidiyorum" diyerek durumu esprili bir dille açıkladı. Ünlü şarkıcı, otelden ayrılırken muhabirlerle sohbet ederek röportaj da verdi.

"Çok mutluyum, biliyor musunuz? Böyle güzel bir beraberlik yaşamadım hayatımda. Belki eski eşlerim kıskanacak. Sevdim ve seviliyorum. Doğru kişiyi şimdi buldum hayatımda."

ESKİ EŞLER AYNI DİZİDE

Düğün tarihinin henüz belli olmadığını belirten Rafet El Roman, 2. Sayfa'da yer alan habere göre, röportajın devamında küçük kızının önerisiyle gündeme gelen reality dizi projesinden de söz etti.

Reality dizi fikrinin kızından geldiğini anlatan sanatçı, projede eski eşlerinin de yer alacağını belirterek şöyle konuştu:

"Ufak kızımın fikriydi. Ben hep plak şirketimizin başına geçmesini istedim. O da 'Artık herkes kendi müziğini kendi yapıyor. Gel seninle reality dizi yapalım. Senin hayatın çok renkli' dedi. Biz de ailecek bu projeye soyunduk. Projede kızlarımın annesi Tuğba Hanım, oğlumun annesi Yeşim Hanım var."