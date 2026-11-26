Derya Uluğ'un düğününe yanlışlıkla giden Rafet El Roman'dan olay sözler
Meslektaşları Derya Uluğ ve Asil Gök'ün düğününe yanlışlıkla giden Rafet El Roman, "Davet edilmedim" diyerek esprili bir açıklama yaptı. Düğünde röportaj da veren ve üçüncü kez evlenmeye hazırlanan şarkıcı, nişanlısına duyduğu aşkı anlatırken eski eşlerini kıskandıracak sözler söyledi.
58 yaşındaki Rafet El Roman'ın üçüncü kez nikâh masasına oturmaya hazırlandığı kişinin, 32 yaşındaki Azerbaycanlı Rahime Hacıyeva olduğu öğrenildi.
Ünlü şarkıcı, meslektaşları Derya Uluğ ile Asil Gök'ün 25 Kasım'da gerçekleşen düğününe yanlışlıkla gitti. Düğünün yapıldığı otelden çıkarken görüntülenen El Roman, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
DÜĞÜNE DAVET EDİLMEDİ
"Derya Uluğ mu evleniyor? Mutluluklar diliyorum" diyen şarkıcının düğüne davetli olmadığı ortaya çıktı. Otelde bir toplantısı olduğunu belirten El Roman, "Bir toplantım vardı, gidiyorum" diyerek durumu esprili bir dille açıkladı. Ünlü şarkıcı, otelden ayrılırken muhabirlerle sohbet ederek röportaj da verdi.
"ESKİ EŞLERİM KISKANACAK"
Üçüncü kez evlenmeye hazırlanan Rafet El Roman, nişanlısı Azerbaycanlı hemşire Rahime Hacıyeva'ya duyduğu aşkı anlattı. Mutluluğunu dile getiren şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:
"Çok mutluyum, biliyor musunuz? Böyle güzel bir beraberlik yaşamadım hayatımda. Belki eski eşlerim kıskanacak. Sevdim ve seviliyorum. Doğru kişiyi şimdi buldum hayatımda."
ESKİ EŞLER AYNI DİZİDE
Düğün tarihinin henüz belli olmadığını belirten Rafet El Roman, 2. Sayfa'da yer alan habere göre, röportajın devamında küçük kızının önerisiyle gündeme gelen reality dizi projesinden de söz etti.
Reality dizi fikrinin kızından geldiğini anlatan sanatçı, projede eski eşlerinin de yer alacağını belirterek şöyle konuştu:
"Ufak kızımın fikriydi. Ben hep plak şirketimizin başına geçmesini istedim. O da 'Artık herkes kendi müziğini kendi yapıyor. Gel seninle reality dizi yapalım. Senin hayatın çok renkli' dedi. Biz de ailecek bu projeye soyunduk. Projede kızlarımın annesi Tuğba Hanım, oğlumun annesi Yeşim Hanım var."