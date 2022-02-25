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Haydar Dümen’in herkesten gizlediği 3 çocuğu ortaya çıktı! Kızı mezar taşını görünce şoke oldu

Ünlü psikiyatr Haydar Dümen'in ölümü sonrası herkesten sakladığı çocukları ortaya çıktı. Üç çocuğundan biri olan Gaye Dümen, babasının 100 milyonluk gizli mirasıyla ilgili yeni açıklama yaptı. Gaye Dümen, "Babam alanında çok iyi bir doktordu. Ofisi dolup taşardı. Bu yüzden mal varlığının fazla olması şaşırtıcı değil" dedi. Babası ile görüşmesine engel olan üvey annesi Gül Dümen'in babasının mezar taşına adını yazdırmasına da öfkeli olan Gaye Dümen, "Bu nasıl bir saçmalıktır" dedi.

Giriş Tarihi: 25.02.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022 09:26
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Haydar Dümen’in herkesten gizlediği 3 çocuğu ortaya çıktı! Kızı mezar taşını görünce şoke oldu

Ünlü psikiyatr Haydar Dümen'in Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen mal varlığı ve mirasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

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Haydar Dümen’in herkesten gizlediği 3 çocuğu ortaya çıktı! Kızı mezar taşını görünce şoke oldu

Dümen'in ölmeden önce Beyoğlu'nda sahibi olduğu ve değeri 100 milyon lira olan bina ve dairelerini tanıdığı bir emlakçıya devretmesiyle ortaya çıkan varisler tartışmasına Haydar Dümen'in kızı Gaye Dümen yeni bir boyut kazandırdı.

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Haydar Dümen’in herkesten gizlediği 3 çocuğu ortaya çıktı! Kızı mezar taşını görünce şoke oldu

Babasının mirasının 100 milyon liradan çok daha fazla olduğunu belirten Gaye Dümen, şunları söyledi: "Babam alanında çok iyi bir doktordu. Geçmiş yıllardan günümüze dek Türkiye'nin her yerinden hastaları vardı. Gün içerisinde çok sayıda hasta baktı. Bu yüzden mal varlığının fazla olması şaşırtıcı değil...

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Haydar Dümen’in herkesten gizlediği 3 çocuğu ortaya çıktı! Kızı mezar taşını görünce şoke oldu

Beyoğlu'ndaki bina ve dairelerin yanı sıra babamın Selimpaşa'da 2 villa ve 1 dairesi, Mecidiyeköy'de TMSF'den aldığı 3 dairesi, Terkos Gölü'nde arsası, Cihangir'de deniz manzaralı iki katlı evi, Sıraselviler'de ofisi, Sarıyer'de arsası, Galatasaray Lisesi'nin sokağında büyük bir binası daha var. Bunlar benim bildiklerim..."

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Haydar Dümen’in herkesten gizlediği 3 çocuğu ortaya çıktı! Kızı mezar taşını görünce şoke oldu

'GÜL DÜMEN KENDİSİNE DE MEZAR TAŞI YAPTIRMIŞ'

Gaye Dümen, babası Haydar Dümen ile görüşmesine engel olan üvey annesi Gül Dümen'in, babasının mezar taşına adını yazdırmasına da öfkeli...