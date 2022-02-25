Haydar Dümen’in herkesten gizlediği 3 çocuğu ortaya çıktı! Kızı mezar taşını görünce şoke oldu

Ünlü psikiyatr Haydar Dümen'in ölümü sonrası herkesten sakladığı çocukları ortaya çıktı. Üç çocuğundan biri olan Gaye Dümen, babasının 100 milyonluk gizli mirasıyla ilgili yeni açıklama yaptı. Gaye Dümen, "Babam alanında çok iyi bir doktordu. Ofisi dolup taşardı. Bu yüzden mal varlığının fazla olması şaşırtıcı değil" dedi. Babası ile görüşmesine engel olan üvey annesi Gül Dümen'in babasının mezar taşına adını yazdırmasına da öfkeli olan Gaye Dümen, "Bu nasıl bir saçmalıktır" dedi.