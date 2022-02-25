Ebru Gündeş’in ayakları yerden kesildi! Yeni sevgilisi ortaya çıktı! Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw’a gönlünü kaptırdı

Reza Zarrab ile olaylı şekilde boşanan Ebru Gündeş, yeni aşk haberiyle magazin gündemine oturdu. Ayakları yerden kesilen usta sanatçının Iraklı genç iş insanı Rassan Khoshnaw ile birliktelik yaşadığı ileri sürüldü. Gündeş yeni aşkıyla ilgili sessizliğini korurken Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw, ünlü şarkıcının hiçbir sahnesini kaçırmıyor, onu hep en ön masadan izliyor. Ebru Gündeş'i yakın markaja alan Khoshnaw, geçtiğimiz günlerde yine en ön sıradan sanatçıyı izlerken diğer hayranlarının kamerasına böyle takıldı.