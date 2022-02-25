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Ebru Gündeş’in ayakları yerden kesildi! Yeni sevgilisi ortaya çıktı! Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw’a gönlünü kaptırdı

Reza Zarrab ile olaylı şekilde boşanan Ebru Gündeş, yeni aşk haberiyle magazin gündemine oturdu. Ayakları yerden kesilen usta sanatçının Iraklı genç iş insanı Rassan Khoshnaw ile birliktelik yaşadığı ileri sürüldü. Gündeş yeni aşkıyla ilgili sessizliğini korurken Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw, ünlü şarkıcının hiçbir sahnesini kaçırmıyor, onu hep en ön masadan izliyor. Ebru Gündeş'i yakın markaja alan Khoshnaw, geçtiğimiz günlerde yine en ön sıradan sanatçıyı izlerken diğer hayranlarının kamerasına böyle takıldı.

Giriş Tarihi: 25.02.2022 09:51
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Ebru Gündeş’in ayakları yerden kesildi! Yeni sevgilisi ortaya çıktı! Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw’a gönlünü kaptırdı

11 yıllık eşi ve kızı Alara'nın babası Reza Zarrab'dan geçen sene boşanan Ebru Gündeş'in karnında yeniden kelebeklerin uçuşuyor.

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Ebru Gündeş’in ayakları yerden kesildi! Yeni sevgilisi ortaya çıktı! Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw’a gönlünü kaptırdı

Ünlü sanatçının ayaklarını yerden kesen isim; genç işadamı Rassan Khoshnaw.

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Ebru Gündeş’in ayakları yerden kesildi! Yeni sevgilisi ortaya çıktı! Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw’a gönlünü kaptırdı

Hürriyet'in haberine göre; 28 yaşındaki Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw, 48 yaşındaki Ebru Gündeş'e abayı o kadar yakmış.

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Ebru Gündeş’in ayakları yerden kesildi! Yeni sevgilisi ortaya çıktı! Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw’a gönlünü kaptırdı

Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw, Ebru Gündeş'in hiçbir sahnesini kaçırmıyor, onu hep en ön masadan izliyor.

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Ebru Gündeş’in ayakları yerden kesildi! Yeni sevgilisi ortaya çıktı! Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw’a gönlünü kaptırdı

Ebru Gündeş'i yakın markaja alan Khoshnaw, geçtiğimiz günlerde yine en ön sıradan sanatçıyı izlerken diğer hayranlarının kamerasına takıldı.