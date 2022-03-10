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Hayat Bilgisi dizisinin Kikirik'i Çisil Oral sosyal medyayı salladı! Dizide kimse yüzüne bakmıyordu öyle bir değişti ki güzelliğiyle büyülüyor
Yayınlandığı dönemde milyonları ekrana başına kilitleyen Hayat Bilgisi dizisinde Kikirik karakteriyle tanınan Çisil Oral sosyal medyayı salladı. Oral'ın yıllar içindeki değişimini görenler gözlerine inanamıyor. "Afet Hoca geliyor! Afet Hoca geliyor!" sözleriyle dizide hafızalara kazınan Oral'ın son hali ortaya çıktı.