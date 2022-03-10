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Hayat Bilgisi dizisinin Kikirik'i Çisil Oral sosyal medyayı salladı! Dizide kimse yüzüne bakmıyordu öyle bir değişti ki güzelliğiyle büyülüyor

Yayınlandığı dönemde milyonları ekrana başına kilitleyen Hayat Bilgisi dizisinde Kikirik karakteriyle tanınan Çisil Oral sosyal medyayı salladı. Oral'ın yıllar içindeki değişimini görenler gözlerine inanamıyor. "Afet Hoca geliyor! Afet Hoca geliyor!" sözleriyle dizide hafızalara kazınan Oral'ın son hali ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 10.03.2022 16:14
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Hayat Bilgisi dizisinin Kikirik’i Çisil Oral sosyal medyayı salladı! Dizide kimse yüzüne bakmıyordu öyle bir değişti ki güzelliğiyle büyülüyor

Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan bir dönemin efsane dizileri arasında yer alan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularının değişimleri görenleri şaşırtıyor. Bu isimlerden en dikkat çekeni ise Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hayat Bilgisi dizisinin Kikirik’i Çisil Oral sosyal medyayı salladı! Dizide kimse yüzüne bakmıyordu öyle bir değişti ki güzelliğiyle büyülüyor

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Kikirik karakteriyle hafızalara kazınan Çisil Oral, son haliyle şaşırttı.

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Hayat Bilgisi dizisinin Kikirik’i Çisil Oral sosyal medyayı salladı! Dizide kimse yüzüne bakmıyordu öyle bir değişti ki güzelliğiyle büyülüyor

Oyunculuğa ara veren ve şimdilerde kendi yazdığı senaryoları hayata geçirmeye çalışan Oral, bir yandan da program sunuculuğuna devam etti.

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Hayat Bilgisi dizisinin Kikirik’i Çisil Oral sosyal medyayı salladı! Dizide kimse yüzüne bakmıyordu öyle bir değişti ki güzelliğiyle büyülüyor

Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka biri olan Kikirik Çisil Oral son hali ile ağızları açık bıraktı. İşte Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali…

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Hayat Bilgisi dizisinin Kikirik’i Çisil Oral sosyal medyayı salladı! Dizide kimse yüzüne bakmıyordu öyle bir değişti ki güzelliğiyle büyülüyor

Serkay Tütüncü