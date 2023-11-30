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Haberler Galeri Hayal Köseoğlu ve Hilmicem İntepe’den ters köşe roller! Altın Kafes’in gizemli iki karakteri: Ahu ve Serhat

Hayal Köseoğlu ve Hilmicem İntepe’den ters köşe roller! Altın Kafes’in gizemli iki karakteri: Ahu ve Serhat

atv'nin yapımını Arc Film'in üstlendiği, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş'ın oturduğu yeni dizisi 'Altın Kafes' 3 Aralık Pazar akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek. Aşk ve entrika dolu hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek dizinin oyuncu kadrosunda yer alan başarılı oyuncular Hayal Köseoğlu ve Hilmicem İntepe de ters köşe rolleri ile izleyicileri şaşırtacak.

Giriş Tarihi: 30.11.2023 12:31
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Hayal Köseoğlu ve Hilmicem İntepe’den ters köşe roller! Altın Kafes’in gizemli iki karakteri: Ahu ve Serhat

Dizide Onur Beyoğlu'nun özel asistanı olan Ahu'yu canlandıran Hayal Köseoğlu, patronuna aşık hırslı bir kadın olarak izleyici karşısına çıkacak.

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Hayal Köseoğlu ve Hilmicem İntepe’den ters köşe roller! Altın Kafes’in gizemli iki karakteri: Ahu ve Serhat

Onur'u etkilemek ve ona yakın olabilmek için her türlü tehlikeyi göze alacak olan Ahu'nun yapacakları herkesi şaşkına çevirecek.

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Hayal Köseoğlu ve Hilmicem İntepe’den ters köşe roller! Altın Kafes’in gizemli iki karakteri: Ahu ve Serhat

Gizemli ve karanlık bir geçmişe sahip olan Serhat'ı canlandıran Hilmicem İntepe ise askerde geçirdiği bir patlama sebebiyle bir dizi estetik ameliyatla adeta başka birine dönüşmüş biri olarak izleyici ile buluşacak.

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Hayal Köseoğlu ve Hilmicem İntepe’den ters köşe roller! Altın Kafes’in gizemli iki karakteri: Ahu ve Serhat

Serhat, kötüleri yok etmek için çıktığı yolda kendisini de karanlık dünyada bırakacak.

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Hayal Köseoğlu ve Hilmicem İntepe’den ters köşe roller! Altın Kafes’in gizemli iki karakteri: Ahu ve Serhat

Ahu ve Serhat ikilisinin ortak geçmişi kendilerinin bile tahmin edemeyeceği şekilde karşılarına çıkarken, yürüdükleri yeni yollar ile sır perdeleri iyice aralanacak.