30 Kasım 2023, Perşembe
Hayal Köseoğlu ve Hilmicem İntepe’den ters köşe roller! Altın Kafes’in gizemli iki karakteri: Ahu ve Serhat
atv'nin yapımını Arc Film'in üstlendiği, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş'ın oturduğu yeni dizisi 'Altın Kafes' 3 Aralık Pazar akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek. Aşk ve entrika dolu hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek dizinin oyuncu kadrosunda yer alan başarılı oyuncular Hayal Köseoğlu ve Hilmicem İntepe de ters köşe rolleri ile izleyicileri şaşırtacak.
Giriş Tarihi: 30.11.2023 12:31
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