Hilal Altınbilek resmen evrim geçirmiş! Fotoğraflarını gören tanıyamadı

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Züleyha karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hilal Altınbilek, ekranın en sevilen isimlerinden biri haline geldi. Gerek aşk hayatıyla gerekse başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Altinbilek, güzelliğiyle de hayran bıraktı. 33 yaşındaki Altınbilek'in eski fotoğraflarını gören ise inanamadı. Tepeden tırnağa evrim geçiren Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali şoke etti.