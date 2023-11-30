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Hilal Altınbilek resmen evrim geçirmiş! Fotoğraflarını gören tanıyamadı

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Züleyha karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hilal Altınbilek, ekranın en sevilen isimlerinden biri haline geldi. Gerek aşk hayatıyla gerekse başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Altinbilek, güzelliğiyle de hayran bıraktı. 33 yaşındaki Altınbilek'in eski fotoğraflarını gören ise inanamadı. Tepeden tırnağa evrim geçiren Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali şoke etti.

Giriş Tarihi: 30.11.2023 12:05
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Hilal Altınbilek resmen evrim geçirmiş! Fotoğraflarını gören tanıyamadı

2011 yılında "Derin Sular" dizisiyle ekranlarda görünen Hilal Altınbilek, Karagül dizisindeki "Özlem" karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Hilal Altınbilek resmen evrim geçirmiş! Fotoğraflarını gören tanıyamadı

Bir Zamanlar Çukurova'daki "Züleyha" karakteriyle geniş hayran kitlesine ulaşan Altınbilek, ekranın en sevilen isimlerinden biri haline geldi.

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Hilal Altınbilek resmen evrim geçirmiş! Fotoğraflarını gören tanıyamadı

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiren Altınbilek'in yıllar önceki halini görenler ise inanamadı.

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Hilal Altınbilek resmen evrim geçirmiş! Fotoğraflarını gören tanıyamadı

Burun, diş, dudak ve çenesine bir takım dokunuşlar yaptıran Altınbilek'in eski halini görenler, resmen tanıyamadı.

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Hilal Altınbilek resmen evrim geçirmiş! Fotoğraflarını gören tanıyamadı

Tepeden tırnağa evrim geçiren ünlü oyuncunun estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı...