Hatice Şendil'in güzellik sırrı belli oldu! Sabah rutinini paylaştı! Meğer sebebi buymuş...

Bir zamanlar Kurtlar Vadisi'nde "Ebru" karakterine hayat veren oyuncu Hatice Şendil, kariyerinin yanı sıra yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiriyor. Yüzündeki değişim uzun süre konuşulan ünlü oyuncunun güzellik sırrı belli oldu. Şendil, sosyal medya hesabından "Sabah rutinimin kısa özeti" diyerek bir video paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede takipçilerinin ilgi odağı oldu.