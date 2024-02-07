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Hatice Şendil'in güzellik sırrı belli oldu! Sabah rutinini paylaştı! Meğer sebebi buymuş...

Bir zamanlar Kurtlar Vadisi'nde "Ebru" karakterine hayat veren oyuncu Hatice Şendil, kariyerinin yanı sıra yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiriyor. Yüzündeki değişim uzun süre konuşulan ünlü oyuncunun güzellik sırrı belli oldu. Şendil, sosyal medya hesabından "Sabah rutinimin kısa özeti" diyerek bir video paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede takipçilerinin ilgi odağı oldu.

Giriş Tarihi: 07.02.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 16:01
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Hatice Şendil’in güzellik sırrı belli oldu! Sabah rutinini paylaştı! Meğer sebebi buymuş...

Ünlü oyuncu Hatice Şendil, yüzündeki değişimle sosyal medyada gündem olmuştu. Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun estetik yaptırdığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Şendil son olarak. "Günaydın" notuyla birlikte sabah rutinin paylaştı. İşte Hatice Şendil'in son paylaşımından kareler...

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Hatice Şendil’in güzellik sırrı belli oldu! Sabah rutinini paylaştı! Meğer sebebi buymuş...

2008 yılında oyunculuk kariyerine adım atan Hatice Şendil, "Kurtlar Vadisi" dizisiyle tanındı ve başarılı performansıyla dikkat çekti. Ardından "Karadağlar", "Dila Hanım", "Kaderimin Yazıldığı Gün", "Yüksek Sosyete" gibi önemli yapımlarda yer aldı.

En son olarak "İyilik" dizisinde rol alan Şendil, kariyeri boyunca çeşitli karakterlerdeki başarılı performansıyla izleyicilerden takdir topladı.

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Hatice Şendil’in güzellik sırrı belli oldu! Sabah rutinini paylaştı! Meğer sebebi buymuş...

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun yanaklarındaki değişimleri ve görünümündeki farklılıkları dile getirerek çeşitli yorumlarda bulunmuştu. Şendil'in eski haliyle kıyaslanarak yapılan yorumlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

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Hatice Şendil’in güzellik sırrı belli oldu! Sabah rutinini paylaştı! Meğer sebebi buymuş...

SABAH RUTİNİNİ PAYLAŞTI

Hatice Şendil şimdi de 'Sabah rutinimin kısa özeti' diyerek bir video paylaştı.

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Hatice Şendil’in güzellik sırrı belli oldu! Sabah rutinini paylaştı! Meğer sebebi buymuş...

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.