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Harry Potter’ın yıldızı Daniel Radcliffe koronavirüse mi yakalandı! Ortalığı karıştıran iddia

Haryy Potter'ın yıldız oyuncusu Daniel Radcliffe'ın corona virüse yakalandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. BBC haber kanalının Twitter hesabını taklit eden sahte hesaptan atılan tweet, kısa sürede pek çok kişi tarafından paylaşıldı. 30 yaşındaki İngiliz oyuncu, hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

Giriş Tarihi: 11.03.2020 13:14 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 13:22
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Harry Potter’ın yıldızı Daniel Radcliffe corona virüse mi yakalandı! Ortalığı karıştıran iddia
Harry Potter’ın yıldızı Daniel Radcliffe corona virüse mi yakalandı! Ortalığı karıştıran iddia

Harry Potter filmlerinin yıldızı Daniel Radcliffe'in corona virüse yakalandığı iddiası kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Haberin sahte BBC hesabından paylaşıldığı ortaya çıktı.

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Harry Potter’ın yıldızı Daniel Radcliffe corona virüse mi yakalandı! Ortalığı karıştıran iddia
Harry Potter’ın yıldızı Daniel Radcliffe corona virüse mi yakalandı! Ortalığı karıştıran iddia

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe'in corona virüse yakalandığı iddia edildi. 30 yaşındaki İngiliz oyuncu, kamuyouna iddianın doğru olmadığı açıklamasını yaptı.

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Harry Potter’ın yıldızı Daniel Radcliffe corona virüse mi yakalandı! Ortalığı karıştıran iddia
Harry Potter’ın yıldızı Daniel Radcliffe corona virüse mi yakalandı! Ortalığı karıştıran iddia

Haberin BBC haber kanalının Twitter hesabını taklit eden @BBCNewsTonight adlı sahte Twitter sayfasından yayıldığı ortaya çıktı. Ancak sahte hesaptan atılan tweet, kısa sürede Twitter'da pek çok kullanıcı tarafından paylaşıldı, 300 binin üzerinde etkileşim aldı.

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Harry Potter’ın yıldızı Daniel Radcliffe corona virüse mi yakalandı! Ortalığı karıştıran iddia
Harry Potter’ın yıldızı Daniel Radcliffe corona virüse mi yakalandı! Ortalığı karıştıran iddia

BCC'nin internet sayfasına link verilen sahte hesap mesajında, "Son dakika: Daniel Radcliffe'in corona virüs testi pozitif çıktı. Oyuncunun, virüse yakalanan ilk ünlü olduğu doğrulandı" denildi.

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Harry Potter’ın yıldızı Daniel Radcliffe corona virüse mi yakalandı! Ortalığı karıştıran iddia
Harry Potter’ın yıldızı Daniel Radcliffe corona virüse mi yakalandı! Ortalığı karıştıran iddia

Radcliffe hakkında corona virüs haberini yayan hesabın sahte olduğu anlaşılınca pek çok Twitter kullanıcısı, bu hesaba tepki gösterdi.