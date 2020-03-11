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Harry Potter’ın yıldızı Daniel Radcliffe koronavirüse mi yakalandı! Ortalığı karıştıran iddia
Haryy Potter'ın yıldız oyuncusu Daniel Radcliffe'ın corona virüse yakalandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. BBC haber kanalının Twitter hesabını taklit eden sahte hesaptan atılan tweet, kısa sürede pek çok kişi tarafından paylaşıldı. 30 yaşındaki İngiliz oyuncu, hakkında çıkan iddialara cevap verdi.
Giriş Tarihi: 11.03.2020 13:14 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 13:22
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Harry Potter’ın yıldızı Daniel Radcliffe corona virüse mi yakalandı! Ortalığı karıştıran iddia
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Harry Potter’ın yıldızı Daniel Radcliffe corona virüse mi yakalandı! Ortalığı karıştıran iddia
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Harry Potter’ın yıldızı Daniel Radcliffe corona virüse mi yakalandı! Ortalığı karıştıran iddia
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Harry Potter’ın yıldızı Daniel Radcliffe corona virüse mi yakalandı! Ortalığı karıştıran iddia
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Harry Potter’ın yıldızı Daniel Radcliffe corona virüse mi yakalandı! Ortalığı karıştıran iddia