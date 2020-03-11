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Ebru Şallı’dan Sinan Akçıl’a icra şoku!

Ebru Şallı bir dönem birliktelik yaşadığı Sinan Akçıl'a icra davası açtı. 2013 yılında ilişki yaşamaya başlayan Ebru Şallı ve Sinan Akçıl 2016 yılında ayrılmıştı. Şallı, 'Borcunu geri ödemedi' diyerek 2016'da ayrıldığı 3 yıllık aşkı Sinan Akçıl hakkında hukuki işlem başlattı. Müzisyen, 42 yaşındaki sunucuya olan 230 bin TL'lik borcunu ödemezse hakkında haciz işlemi başlayacak.

Giriş Tarihi: 11.03.2020 11:45 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 11:46
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Ebru Şallı’dan Sinan Akçıl’a icra şoku!

Bir dönem birliktelik yaşayan Ebru Şallı ile Sinan Akçıl, karşı karşıya geldi.

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Ebru Şallı’dan Sinan Akçıl’a icra şoku!

Şallı'nın 2013 ile 2016 yılları arasında aşk yaşadığı ünlü müzisyen için o dönem kredi çektiği ileri sürülmüştü.

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Ebru Şallı’dan Sinan Akçıl’a icra şoku!

Hatta Sinan Akçıl, Şallı'ya kredi çektirdiği haberlerini "Bana iftira atıyorlar" diyerek kesin bir dille yalanlamıştı.

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Ebru Şallı’dan Sinan Akçıl’a icra şoku!

ALTI SENET YAPMIŞLAR!

Ancak Ebru Şallı, kendisine borcunu ödemediğini iddia ettiği eski aşkı için Ocak ayında hukuki işlem başlattı. Şallı'nın borcuna karşılık Sinan Akçıl'dan 6 senet aldığı da protokolde belirtildi.

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Ebru Şallı’dan Sinan Akçıl’a icra şoku!

İstanbul İcra Müdürlüğü'nde 230 bin TL'lik icra takibi başlatan Şallı, Akçıl'ın borcunu ödememesi durumunda haciz işlemlerini başlatacak.