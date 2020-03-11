BİZE ULAŞIN
Ebru Şallı’dan Sinan Akçıl’a icra şoku!
Ebru Şallı bir dönem birliktelik yaşadığı Sinan Akçıl'a icra davası açtı. 2013 yılında ilişki yaşamaya başlayan Ebru Şallı ve Sinan Akçıl 2016 yılında ayrılmıştı. Şallı, 'Borcunu geri ödemedi' diyerek 2016'da ayrıldığı 3 yıllık aşkı Sinan Akçıl hakkında hukuki işlem başlattı. Müzisyen, 42 yaşındaki sunucuya olan 230 bin TL'lik borcunu ödemezse hakkında haciz işlemi başlayacak.
Giriş Tarihi: 11.03.2020 11:45 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 11:46
- 1
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 5
- 6