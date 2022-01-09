09 Ocak 2022, Pazar
Hande Yener’in ortalığı karıştıracak sözlerine Edis’ten yanıt! Tarkan çok kızacak
Yabancı albümü için geri sayım yapan genç şarkıcı Edis Görgülü, geçen gün Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. Sanat camiasında son dönemin en fazla konuşulan isimlerinden olan Edis, dikkat çeken açıklamalarıyla da gündemde kalmayı başarıyor. Geçen haftalarda "siyasete katılmak istiyorum" açıklamaları ile çok konuşlan sanatçı, şimdide Hande Yener'in "Megastar Tarkan'ın yerini aldı" sözleriyle anılıyor. Yener'in sözlerine Edis'ten cevap geldi. Edis'in ilgi çeken sözlerinin ardından gözler Tarkan'a çevrildi. İşte Edis'in, megastar sözlerine verdiği yanıt…
Giriş Tarihi: 09.01.2022 11:23
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Hande Yener’den ortalığı karıştıracak sözlerine Edis’ten yanıt! Tarkan çok kızacak
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Hande Yener’den ortalığı karıştıracak sözlerine Edis’ten yanıt! Tarkan çok kızacak
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Hande Yener’den ortalığı karıştıracak sözlerine Edis’ten yanıt! Tarkan çok kızacak
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Hande Yener’den ortalığı karıştıracak sözlerine Edis’ten yanıt! Tarkan çok kızacak
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Hande Yener’den ortalığı karıştıracak sözlerine Edis’ten yanıt! Tarkan çok kızacak