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Haberler Galeri Hande Yener’in ortalığı karıştıracak sözlerine Edis’ten yanıt! Tarkan çok kızacak

Hande Yener’in ortalığı karıştıracak sözlerine Edis’ten yanıt! Tarkan çok kızacak

Yabancı albümü için geri sayım yapan genç şarkıcı Edis Görgülü, geçen gün Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. Sanat camiasında son dönemin en fazla konuşulan isimlerinden olan Edis, dikkat çeken açıklamalarıyla da gündemde kalmayı başarıyor. Geçen haftalarda "siyasete katılmak istiyorum" açıklamaları ile çok konuşlan sanatçı, şimdide Hande Yener'in "Megastar Tarkan'ın yerini aldı" sözleriyle anılıyor. Yener'in sözlerine Edis'ten cevap geldi. Edis'in ilgi çeken sözlerinin ardından gözler Tarkan'a çevrildi. İşte Edis'in, megastar sözlerine verdiği yanıt…

Giriş Tarihi: 09.01.2022 11:23
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Hande Yener’den ortalığı karıştıracak sözlerine Edis’ten yanıt! Tarkan çok kızacak
Hande Yener’den ortalığı karıştıracak sözlerine Edis’ten yanıt! Tarkan çok kızacak

Nişantaşı'ndaki bir kafede gazetecilere yakalanan şarkıcı Edis, ayaküstü soruları cevapladı.

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Hande Yener’den ortalığı karıştıracak sözlerine Edis’ten yanıt! Tarkan çok kızacak
Hande Yener’den ortalığı karıştıracak sözlerine Edis’ten yanıt! Tarkan çok kızacak

Kendisi gibi şarkıcılık yapan Hande Yener'in kendisi için söylediği "Tarkan'ın yerini aldı" şeklindeki ifadelerinin hatırlatılması üzerine Edis'ten yanıt gecikmedi.

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Hande Yener’den ortalığı karıştıracak sözlerine Edis’ten yanıt! Tarkan çok kızacak
Hande Yener’den ortalığı karıştıracak sözlerine Edis’ten yanıt! Tarkan çok kızacak

Sevilen popçu polemiğe girmekten kaçındığını söyledi. Ve ekledi;

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Hande Yener’den ortalığı karıştıracak sözlerine Edis’ten yanıt! Tarkan çok kızacak
Hande Yener’den ortalığı karıştıracak sözlerine Edis’ten yanıt! Tarkan çok kızacak

"NEGATİF KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Ünlü popçu, "Hande'yi severim, bunların hepsi eğlence, bunun içinde başka bir şey katmak istemem. Kimsenin hakkında negatif konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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Hande Yener’den ortalığı karıştıracak sözlerine Edis’ten yanıt! Tarkan çok kızacak
Hande Yener’den ortalığı karıştıracak sözlerine Edis’ten yanıt! Tarkan çok kızacak

"3 YILDIR ÇABALIYORUM"

Bir süredir yabancı albüm için Londra ve Amerika'ya giderek çalışma yapan Edis, "Dünya starı olmayı istiyor musunuz?" sorusuna, "İnşallah dünya starı da olurum. Amacımız dünya starı olmak değil, dünya müziğine girmek. 'Starlık' deyince, böyle parıltılı ve içi boş gibi gözüküyor. Bu yüzden anlaşma imzaladık, bu yüzden çabalıyorum üç senedir. Herkes hırslıdır, ben de öyleyim. Elimde böyle bir kart var, neden oynamayayım?" yanıtını verdi.