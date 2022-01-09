Hande Yener’in ortalığı karıştıracak sözlerine Edis’ten yanıt! Tarkan çok kızacak

"3 YILDIR ÇABALIYORUM"

Bir süredir yabancı albüm için Londra ve Amerika'ya giderek çalışma yapan Edis, "Dünya starı olmayı istiyor musunuz?" sorusuna, "İnşallah dünya starı da olurum. Amacımız dünya starı olmak değil, dünya müziğine girmek. 'Starlık' deyince, böyle parıltılı ve içi boş gibi gözüküyor. Bu yüzden anlaşma imzaladık, bu yüzden çabalıyorum üç senedir. Herkes hırslıdır, ben de öyleyim. Elimde böyle bir kart var, neden oynamayayım?" yanıtını verdi.