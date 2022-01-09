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Müge Anlı sosyal medyadan paylaştı fotoğrafı olay oldu! Beğeni butonu çöktü yarım milyon...

atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Müge Anlı, Instagram paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Yıllardır uzak durduğu sosyal medyaya hızlı bir giriş yapan Anlı, çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Usta sunucunun fotoğrafına yarım milyon beğeni geldi.

Giriş Tarihi: 09.01.2022 06:29
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Müge Anlı sosyal medyadan paylaştı fotoğrafı olay oldu! Beğeni butonu çöktü yarım milyon...

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla izlenme rekorları kıran Müge Anlı, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeyi başardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı sosyal medyadan paylaştı fotoğrafı olay oldu! Beğeni butonu çöktü yarım milyon...

Uzun yıllardır uzak durduğu Instagram'a adım atan Anlı, özel hayatına dair paylaşımlarıyla dikkat çekti.

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Müge Anlı sosyal medyadan paylaştı fotoğrafı olay oldu! Beğeni butonu çöktü yarım milyon...

Başarılı sunucu son olarak çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

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Müge Anlı sosyal medyadan paylaştı fotoğrafı olay oldu! Beğeni butonu çöktü yarım milyon...

Müge Anlı'nın "Annem akşam saçlarımı görünce, hemen bu çocukluk fotoğrafımı ortaya çıkardı" notuyla yaptığı paylaşıma beğeni yağdı.

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Müge Anlı sosyal medyadan paylaştı fotoğrafı olay oldu! Beğeni butonu çöktü yarım milyon...

İşte Müge Anlı'nın yaptığı o paylaşım ve ünlü isimlerin sizler için derlediğimiz çocukluk fotoğrafları…