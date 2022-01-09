Müge Anlı sosyal medyadan paylaştı fotoğrafı olay oldu! Beğeni butonu çöktü yarım milyon...

atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Müge Anlı, Instagram paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Yıllardır uzak durduğu sosyal medyaya hızlı bir giriş yapan Anlı, çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Usta sunucunun fotoğrafına yarım milyon beğeni geldi.

Giriş Tarihi: 09.01.2022 06:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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