Geniş Aile’nin Ulvi’si Bülend Çolak son haliyle sevenlerini şaşırttı

"Geniş Aile" dizisinde Cevahir'in yakın dostu Ulvi'ye hayat veren Bülend Çolak, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Şimdilerde evli ve çocuklu olan ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı.

Bir döneme damga vuran "Geniş Aile", renkli karakterleri ve kendine has mizahıyla izleyicinin hafızasında unutulmaz bir yer edindi. Cevahir'den Koyu Bilal'e, Zekai'den Ulvi'ye kadar pek çok karakterin yer aldığı dizinin sevilen isimlerinden biri de Bülend Çolak'ın canlandırdığı Ulvi oldu.

GENİŞ AİLE'NİN ULVİ'SİYDİ Saf tavırları ve olaylara kendine özgü bakış açısıyla dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Ulvi, Cevahir'in peşinden sürüklenirken kendisini birbirinden komik maceraların içinde buldu. Bülend Çolak, başarılı oyunculuğu, kendine özgü mimikleri ve ses tonuyla Ulvi karakterini izleyicinin hafızasına kazıdı.

ULVİ'NİN MACERASI BEYAZ PERDEDE DE DEVAM ETTİ "Geniş Aile" ekran macerasını tamamladıktan sonra Ulvi karakteri de izleyicilere veda etmedi. Bülend Çolak, dizinin sinema uyarlamalarında da Ulvi karakteriyle beyaz perdede boy gösterdi. Böylece Cevahir ve Ulvi'nin ekranlarda başlayan eğlenceli hikâyesi sinema salonlarında da devam etti.

Ancak Bülend Çolak'ın oyunculuk kariyeri, "Geniş Aile"den çok daha önce başladı. Çolak, Reis Çelik'in yönetmenliğini yaptığı 1998 yapımı "Hoşçakal Yarın" filminde Hüseyin İnan karakterini canlandırdı. Oyuncu daha sonra "Gönül Yarası" filminde de rol aldı.