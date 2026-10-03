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Geniş Aile’nin Ulvi’si Bülend Çolak son haliyle sevenlerini şaşırttı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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"Geniş Aile" dizisinde Cevahir'in yakın dostu Ulvi'ye hayat veren Bülend Çolak, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Şimdilerde evli ve çocuklu olan ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı.

Geniş Aile’nin Ulvi’si Bülend Çolak son haliyle sevenlerini şaşırttı 1

Bir döneme damga vuran "Geniş Aile", renkli karakterleri ve kendine has mizahıyla izleyicinin hafızasında unutulmaz bir yer edindi. Cevahir'den Koyu Bilal'e, Zekai'den Ulvi'ye kadar pek çok karakterin yer aldığı dizinin sevilen isimlerinden biri de Bülend Çolak'ın canlandırdığı Ulvi oldu.

Geniş Aile’nin Ulvi’si Bülend Çolak son haliyle sevenlerini şaşırttı 2

GENİŞ AİLE'NİN ULVİ'SİYDİ

Saf tavırları ve olaylara kendine özgü bakış açısıyla dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Ulvi, Cevahir'in peşinden sürüklenirken kendisini birbirinden komik maceraların içinde buldu. Bülend Çolak, başarılı oyunculuğu, kendine özgü mimikleri ve ses tonuyla Ulvi karakterini izleyicinin hafızasına kazıdı.

Geniş Aile’nin Ulvi’si Bülend Çolak son haliyle sevenlerini şaşırttı 3

ULVİ'NİN MACERASI BEYAZ PERDEDE DE DEVAM ETTİ

"Geniş Aile" ekran macerasını tamamladıktan sonra Ulvi karakteri de izleyicilere veda etmedi. Bülend Çolak, dizinin sinema uyarlamalarında da Ulvi karakteriyle beyaz perdede boy gösterdi. Böylece Cevahir ve Ulvi'nin ekranlarda başlayan eğlenceli hikâyesi sinema salonlarında da devam etti.

Geniş Aile’nin Ulvi’si Bülend Çolak son haliyle sevenlerini şaşırttı 4

Ancak Bülend Çolak'ın oyunculuk kariyeri, "Geniş Aile"den çok daha önce başladı. Çolak, Reis Çelik'in yönetmenliğini yaptığı 1998 yapımı "Hoşçakal Yarın" filminde Hüseyin İnan karakterini canlandırdı. Oyuncu daha sonra "Gönül Yarası" filminde de rol aldı.

Geniş Aile’nin Ulvi’si Bülend Çolak son haliyle sevenlerini şaşırttı 5

BİRBİRİNDEN FARKLI KARAKTERLERE HAYAT VERDİ

"Geniş Aile"nin ardından da oyunculuk kariyerine hız kesmeden devam eden Bülend Çolak, "Türk'ün Uzayla İmtihanı" dizisinde bilim insanı Acar Dimdik karakterini canlandırdı.

"Hükümet Kadın" serisinde Baran'a hayat veren oyuncu, "Sucu Kamil" filminde Kamil, "Hayati ve Diğerleri" dizisinde ise Vedat karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Geniş Aile’nin Ulvi’si Bülend Çolak son haliyle sevenlerini şaşırttı 6

Çolak'ın kariyerinde "Çakallarla Dans" serisinin yanı sıra "İllegal Hayatlar" filmi de yer aldı. Oyuncu, televizyon ekranlarında ise "Tutunamayanlar", "Ada Masalı" ve "İçimizdeki Ateş" gibi yapımlarda rol aldı.

Yıllar içinde birbirinden farklı karakterlere hayat veren Bülent Çolak, başarılı oyunculuğuyla kariyerini sürdürdü. Ancak onu görenlerin aklına hâlâ ilk olarak "Geniş Aile"nin sevilen karakteri Ulvi geliyor.

Geniş Aile’nin Ulvi’si Bülend Çolak son haliyle sevenlerini şaşırttı 7

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Öte yandan Bülend Çolak, fiziksel değişimiyle de dikkat çekiyor. Beyazlayan saçları ve sakallı görüntüsüyle objektif karşısına çıkan ünlü oyuncuyu görenler, onu tanımakta güçlük çekiyor.

Geniş Aile’nin Ulvi’si Bülend Çolak son haliyle sevenlerini şaşırttı 8

Ünlü oyuncu, yardımcı yönetmen Yasemin Öz ile 6 Temmuz 2022 tarihinde nikâh masasına oturdu. Çiftin Feraye Defne adında bir kızı bulunuyor.

"Geniş Aile"yi yıllar önce takip eden izleyiciler için Bülend Çolak'ın bugünkü hali, sevilen diziye ve Ulvi karakterinin unutulmaz maceralarına adeta nostaljik bir yolculuk yaşattı.

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