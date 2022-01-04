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Haberler Galeri Hande Soral’dan ilk fotoğraf geldi! Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı

Hande Soral’dan ilk fotoğraf geldi! Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle izleyici karşısına çıkan Hande Soral'dan müjdeli haber geldi. 2017 yılında İsmail Demirci ile nikah masasına oturan Soral, bebek beklediğini müjdeledi. Geçtiğimiz günlerde yakınlarıyla düzenledikleri partide bebeğinin cinsiyetini öğrenen güzel oyuncu, ilk pozunu takipçileriyle paylaştı. Karnı burnunda haline beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 04.01.2022 17:00 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 17:00
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Hande Soral’dan ilk fotoğraf geldi! Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı

Geçen sezon 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Ümit' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hande Soral 2017 yılında İsmail Demirci ile nikah masasına oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hande Soral’dan ilk fotoğraf geldi! Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı

Mutlu evlilikleriyle şöhret dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Hande Soral ve İsmail Demirci'den geçtiğimiz haftalarda sevindiren haber gelmişti.

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Hande Soral’dan ilk fotoğraf geldi! Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı

HAMİLELİĞİNİ DUYURDU

Eşi ile objektif karşısına geçen Soral, elindeki ultrason görüntüsüyle hamile olduğunu duyurmuştu. Aynı pozu kendi Instagram hesabından da yayınlayan İsmail Demirci'nin 'dad' (baba) yazılı şapkası dikkatlerden kaçmamıştı.

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Hande Soral’dan ilk fotoğraf geldi! Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı

İkilinin paylaştığı karelere binlerce beğeni ve yorum gelmişti.

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Hande Soral’dan ilk fotoğraf geldi! Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı

CİNSİYET PARTİSİ DÜZENLEDİLER

Bebekleri olacağını duyuran çift, önceki gün cinsiyet partisi düzenledi.