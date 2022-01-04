04 Ocak 2022, Salı
Hande Soral’dan ilk fotoğraf geldi! Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı
Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle izleyici karşısına çıkan Hande Soral'dan müjdeli haber geldi. 2017 yılında İsmail Demirci ile nikah masasına oturan Soral, bebek beklediğini müjdeledi. Geçtiğimiz günlerde yakınlarıyla düzenledikleri partide bebeğinin cinsiyetini öğrenen güzel oyuncu, ilk pozunu takipçileriyle paylaştı. Karnı burnunda haline beğeni yağdı.
Giriş Tarihi: 04.01.2022 17:00 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 17:00
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