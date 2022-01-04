Hande Soral’dan ilk fotoğraf geldi! Karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı

HAMİLELİĞİNİ DUYURDU

Eşi ile objektif karşısına geçen Soral, elindeki ultrason görüntüsüyle hamile olduğunu duyurmuştu. Aynı pozu kendi Instagram hesabından da yayınlayan İsmail Demirci'nin 'dad' (baba) yazılı şapkası dikkatlerden kaçmamıştı.