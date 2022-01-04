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Yıldız Tilbe'nin kızı görenleri şaşırttı! İkizi kadar benziyor

Türk müziğinin efsane isimlerinden olan Yıldız Tilbe, özel hayatını kameralardan uzakta tuttu.Şarkıları kadar açıklamalarıyla da dikkat çeken Tilbe, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. Hayranları tarafından mercek altına alınan Yıldız Tilbe'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı ise görenleri şaşırttı. Anne kızın ikiz kadar benzemesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 04.01.2022 16:34
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Yıldız Tilbe’nin kızı görenleri şaşırttı! İkizi kadar benziyor

Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen ortaya çıktı. Yıllardır kameralardan uzak tuttuğu kızı Sezen ile benzerliği ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yıldız Tilbe’nin kızı görenleri şaşırttı! İkizi kadar benziyor

İşte Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin Karahan...

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Yıldız Tilbe’nin kızı görenleri şaşırttı! İkizi kadar benziyor

TOLGAHAN SAYIŞMAN VE ALMEDA ABAZİ'NİN ÇOCUKLARI

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Yıldız Tilbe’nin kızı görenleri şaşırttı! İkizi kadar benziyor
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Yıldız Tilbe’nin kızı görenleri şaşırttı! İkizi kadar benziyor