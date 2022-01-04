04 Ocak 2022, Salı
Yıldız Tilbe'nin kızı görenleri şaşırttı! İkizi kadar benziyor
Türk müziğinin efsane isimlerinden olan Yıldız Tilbe, özel hayatını kameralardan uzakta tuttu.Şarkıları kadar açıklamalarıyla da dikkat çeken Tilbe, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. Hayranları tarafından mercek altına alınan Yıldız Tilbe'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı ise görenleri şaşırttı. Anne kızın ikiz kadar benzemesi sosyal medyanın gündemine oturdu.
Giriş Tarihi: 04.01.2022 16:34
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