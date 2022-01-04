Yıldız Tilbe'nin kızı görenleri şaşırttı! İkizi kadar benziyor

Türk müziğinin efsane isimlerinden olan Yıldız Tilbe, özel hayatını kameralardan uzakta tuttu.Şarkıları kadar açıklamalarıyla da dikkat çeken Tilbe, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. Hayranları tarafından mercek altına alınan Yıldız Tilbe'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı ise görenleri şaşırttı. Anne kızın ikiz kadar benzemesi sosyal medyanın gündemine oturdu.