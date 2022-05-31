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Haberler Galeri Hande Soral ve İsmail Demirci’nin oğlundan ilk fotoğraf geldi! Bedirhan Soral paylaştı: "Dayı oldum"

Hande Soral ve İsmail Demirci’nin oğlundan ilk fotoğraf geldi! Bedirhan Soral paylaştı: "Dayı oldum"

Hande Soral ve İsmail Demirci'nin oğlundan ilk görüntü geldi. 2017 yılında nikah masasına oturan ikili, oğulları Ali'yi kucağına aldı. Ünlü çift anne baba olma heyecanı yaşarken Ali'den ilk görüntü geldi. Bensu Soral'ın ikizi Bedirhan Soral Instagram'dan ilk fotoğrafı paylaştı. İşte Ali Demirci'nin magazin basınına yansıyan ilk fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 31.05.2022 16:21 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 16:21
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Hande Soral ve İsmail Demirci’nin oğlundan ilk fotoğraf geldi! Bedirhan Soral paylaştı: Dayı oldum

Hande Soral ile İsmail Demirci'nin ilk bebeği Ali'nin görüntüsü ortaya çıktı! Soral kardeşlerden Bedirhan dayanamadı ilk kareyi paylaştı.

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Hande Soral ve İsmail Demirci’nin oğlundan ilk fotoğraf geldi! Bedirhan Soral paylaştı: Dayı oldum

5 yıl önce meslektaşı İsmail Demirci ile dünya evine giren Hande Soral anne oldu. Bir süredir bebek heyecanı yaşayan çiftin oğulları dünyaya geldi.

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Hande Soral ve İsmail Demirci’nin oğlundan ilk fotoğraf geldi! Bedirhan Soral paylaştı: Dayı oldum

Soral ve Demirci'nin 'Ali' ismini verdikleri çocuklarını dün kucaklarına aldılar. Çiftin bebekleri 52 santimetre ve 3 kilo 705 gram olarak dünyaya geldi.

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Hande Soral ve İsmail Demirci’nin oğlundan ilk fotoğraf geldi! Bedirhan Soral paylaştı: Dayı oldum

Oyuncu çift, bebek müjdesini bu fotoğrafla duyurmuştu.

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Hande Soral ve İsmail Demirci’nin oğlundan ilk fotoğraf geldi! Bedirhan Soral paylaştı: Dayı oldum

Bensu ve Bedirhan adında 2 ikiz kardeşi olan Hande Soral'ın oğlunun ilk karesi Bedirhan'dan geldi.