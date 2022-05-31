HaberlerGaleriHande Soral ve İsmail Demirci’nin oğlundan ilk fotoğraf geldi! Bedirhan Soral paylaştı: "Dayı oldum"
Hande Soral ve İsmail Demirci’nin oğlundan ilk fotoğraf geldi! Bedirhan Soral paylaştı: "Dayı oldum"
Hande Soral ve İsmail Demirci'nin oğlundan ilk görüntü geldi. 2017 yılında nikah masasına oturan ikili, oğulları Ali'yi kucağına aldı. Ünlü çift anne baba olma heyecanı yaşarken Ali'den ilk görüntü geldi. Bensu Soral'ın ikizi Bedirhan Soral Instagram'dan ilk fotoğrafı paylaştı. İşte Ali Demirci'nin magazin basınına yansıyan ilk fotoğrafı...
Giriş Tarihi: 31.05.2022 16:21Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 16:21