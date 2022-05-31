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Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya herkesi şoke etti! Estetiksiz hali olay oldu

Sevilen dizi Üç Kız Kardeş'te Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyunculuğu ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Kaya ortaya çıkan fotoğraflarıyla şaşkına çevirdi. Kaya'nın eski halini görenler ise şaşkına döndü. İşte Üç Kız Kardeş'in güzel oyuncusu Özgü Kaya'nın estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 31.05.2022 16:42 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 16:42
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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya herkesi şoke etti! Estetiksiz hali olay oldu

Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı Türkan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Özgü Kaya izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya herkesi şoke etti! Estetiksiz hali olay oldu

Bir anda sosyal medyanın da gündemine oturan Kaya'nın estetik hali ise şaşkına çevirdi.

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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya herkesi şoke etti! Estetiksiz hali olay oldu

İşte Özgü Kaya başta olmak üzere ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya herkesi şoke etti! Estetiksiz hali olay oldu

Selin Yeninci

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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya herkesi şoke etti! Estetiksiz hali olay oldu

Selin Yeninci