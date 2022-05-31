Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya herkesi şoke etti! Estetiksiz hali olay oldu

Sevilen dizi Üç Kız Kardeş'te Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyunculuğu ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Kaya ortaya çıkan fotoğraflarıyla şaşkına çevirdi. Kaya'nın eski halini görenler ise şaşkına döndü. İşte Üç Kız Kardeş'in güzel oyuncusu Özgü Kaya'nın estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 31.05.2022 16:42 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 16:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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