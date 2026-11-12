Deniz Seki'nin "Doyamadım" şarkısının yürek burkan hikâyesi ortaya çıktı

Deniz Seki'nin yıllara meydan okuyan unutulmaz eseri "Doyamadım", sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Şarkının ardındaki yürek burkan hikâye ise sanatçının bir takipçisinin eleştirisine verdiği yanıtla ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda evinde geçirdiği talihsiz kaza sonucu leğen kemiği kırılan ve omurgası zedelenen Deniz Seki, ameliyat olmuştu. Haftalarca yürümekte güçlük çeken ünlü şarkıcı, tedavi sürecinin ardından yeniden sahnelere dönmüştü.

Şarkılarıyla yıllardır dinleyicilerinin kalbine dokunan Deniz Seki'nin en duygusal eserlerinden biri olan "Doyamadım"ın ardındaki gerçek hikâye ortaya çıktı. Sanatçının 2005 yılında yayımladığı şarkı, sosyal medyada yapılan bir yorumun ardından yeniden gündeme geldi.

DENİZ SEKİ, "DOYAMADIM" ŞARKISININ HİKÂYESİNİ ANLATTI Deniz Seki'nin yıllardır dinlenen "Doyamadım" şarkısının bir aşk hikâyesini anlattığı düşünülüyordu. Ancak sanatçının bir takipçisinin eleştirisine verdiği yanıt, parçanın ardındaki acı gerçeği gözler önüne serdi.

Bir kullanıcı, şarkının sözlerini eleştirerek şu ifadeleri kullandı: "Hiç sevmiyorum şu tarzı. 'Biri geldi aldı elimden doyamadım' diyor. Aşağılık bir durum bu. Elden alınamaz düzgün sevmeye değer şeyler, unutursun gider."