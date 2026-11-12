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Deniz Seki'nin "Doyamadım" şarkısının yürek burkan hikâyesi ortaya çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Deniz Seki'nin yıllara meydan okuyan unutulmaz eseri "Doyamadım", sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Şarkının ardındaki yürek burkan hikâye ise sanatçının bir takipçisinin eleştirisine verdiği yanıtla ortaya çıktı.

Deniz Seki'nin "Doyamadım" şarkısının yürek burkan hikâyesi ortaya çıktı 1

Geçtiğimiz aylarda evinde geçirdiği talihsiz kaza sonucu leğen kemiği kırılan ve omurgası zedelenen Deniz Seki, ameliyat olmuştu. Haftalarca yürümekte güçlük çeken ünlü şarkıcı, tedavi sürecinin ardından yeniden sahnelere dönmüştü.

Deniz Seki'nin "Doyamadım" şarkısının yürek burkan hikâyesi ortaya çıktı 2

Şarkılarıyla yıllardır dinleyicilerinin kalbine dokunan Deniz Seki'nin en duygusal eserlerinden biri olan "Doyamadım"ın ardındaki gerçek hikâye ortaya çıktı. Sanatçının 2005 yılında yayımladığı şarkı, sosyal medyada yapılan bir yorumun ardından yeniden gündeme geldi.

Deniz Seki'nin "Doyamadım" şarkısının yürek burkan hikâyesi ortaya çıktı 3

DENİZ SEKİ, "DOYAMADIM" ŞARKISININ HİKÂYESİNİ ANLATTI

Deniz Seki'nin yıllardır dinlenen "Doyamadım" şarkısının bir aşk hikâyesini anlattığı düşünülüyordu. Ancak sanatçının bir takipçisinin eleştirisine verdiği yanıt, parçanın ardındaki acı gerçeği gözler önüne serdi.

Deniz Seki'nin "Doyamadım" şarkısının yürek burkan hikâyesi ortaya çıktı 4

Bir kullanıcı, şarkının sözlerini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Hiç sevmiyorum şu tarzı. 'Biri geldi aldı elimden doyamadım' diyor. Aşağılık bir durum bu. Elden alınamaz düzgün sevmeye değer şeyler, unutursun gider."

Deniz Seki'nin "Doyamadım" şarkısının yürek burkan hikâyesi ortaya çıktı 5

"BEN BU ŞARKIYI RAHMETLİ BABAMA YAZDIM"

Söz konusu eleştiriye yanıt veren Deniz Seki, şarkının gerçek hikâyesini takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı, "Doyamadım"ı hayatını kaybeden babası için yazdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Canım, nerenden anladığına bağlı. Ben bu şarkıyı rahmetli babama yazdım. Elimden onu alan Allah olduğu için hesabını soramadım hâliyle. Belki böyle dinlediğinde sevebilirsin."

Deniz Seki'nin "Doyamadım" şarkısının yürek burkan hikâyesi ortaya çıktı 6

Sanatçının bu itirafı, şarkının neden bu kadar derin ve dokunaklı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Deniz Seki'nin "Doyamadım" şarkısının yürek burkan hikâyesi ortaya çıktı 7

Öte yandan Deniz Seki'nin babası İrfan Seki, 1996 yılında hayatını kaybetmişti.

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