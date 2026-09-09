Hande Katipoğlu'nun yeni imajı şaşırttı! Takipçileri "Asla tanıyamadım" dedi
Yahşi Cazibe'nin unutulmaz Simge'si Hande Katipoğlu, yıllar sonra Evlilik Güzeldir dizisiyle ekranlara döndü. Uzun sarı saçlarını geride bırakan ünlü oyuncunun yeni hali, görenleri şaşkına çevirdi.
Bir dönem ATV ekranlarına damga vuran Yahşi Cazibe dizisinde canlandırdığı Simge karakteriyle hafızalara kazınan ve "Mağdurum da mağdurum" repliğiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hande Katipoğlu, yıllar sonra ekranlara geri döndü.
Katipoğlu, Evlilik Güzeldir dizisinin kadrosuna dahil oldu. Fikret Kuşkan, Hande Soral, İlayda Alişan, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim, Nil Sude Albayrak, Berk Bakioğlu, Ferit Aktuğ ve Anıl Çelik gibi başarılı isimlerin yer aldığı yapımda kamera karşısına geçen Katipoğlu, yeni görünümüyle izleyicileri şaşırttı.
YILLARDIR ALIŞILAN GÖRÜNTÜSÜNÜ DEĞİŞTİRDİ
Pis Yedili, Paşa Gönlüm, Kalbim Ege'de Kaldı, N'olur Ayrılalım, Jet Sosyete ve Tutunamayanlar gibi birçok yapımda rol alan Hande Katipoğlu, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu.
Yıllardır sarı saçlarıyla tanınan oyuncu, yeni rolü için imajını tamamen değiştirdi. Saçlarını kestirip kahverengiye boyatan Katipoğlu, sade tarzı ve kısa saçlarıyla dikkat çekti.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Hande Katipoğlu'nun yeni görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimini gören takipçileri şaşkınlıklarını yorumlarıyla dile getirdi.