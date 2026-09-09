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Hande Katipoğlu'nun yeni imajı şaşırttı! Takipçileri "Asla tanıyamadım" dedi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yahşi Cazibe'nin unutulmaz Simge'si Hande Katipoğlu, yıllar sonra Evlilik Güzeldir dizisiyle ekranlara döndü. Uzun sarı saçlarını geride bırakan ünlü oyuncunun yeni hali, görenleri şaşkına çevirdi.

Hande Katipoğlu'nun yeni imajı şaşırttı! Takipçileri "Asla tanıyamadım" dedi 1

Bir dönem ATV ekranlarına damga vuran Yahşi Cazibe dizisinde canlandırdığı Simge karakteriyle hafızalara kazınan ve "Mağdurum da mağdurum" repliğiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hande Katipoğlu, yıllar sonra ekranlara geri döndü.

Hande Katipoğlu'nun yeni imajı şaşırttı! Takipçileri "Asla tanıyamadım" dedi 2

Katipoğlu, Evlilik Güzeldir dizisinin kadrosuna dahil oldu. Fikret Kuşkan, Hande Soral, İlayda Alişan, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim, Nil Sude Albayrak, Berk Bakioğlu, Ferit Aktuğ ve Anıl Çelik gibi başarılı isimlerin yer aldığı yapımda kamera karşısına geçen Katipoğlu, yeni görünümüyle izleyicileri şaşırttı.

Hande Katipoğlu'nun yeni imajı şaşırttı! Takipçileri "Asla tanıyamadım" dedi 3

YILLARDIR ALIŞILAN GÖRÜNTÜSÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Pis Yedili, Paşa Gönlüm, Kalbim Ege'de Kaldı, N'olur Ayrılalım, Jet Sosyete ve Tutunamayanlar gibi birçok yapımda rol alan Hande Katipoğlu, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu.

Hande Katipoğlu'nun yeni imajı şaşırttı! Takipçileri "Asla tanıyamadım" dedi 4

Yıllardır sarı saçlarıyla tanınan oyuncu, yeni rolü için imajını tamamen değiştirdi. Saçlarını kestirip kahverengiye boyatan Katipoğlu, sade tarzı ve kısa saçlarıyla dikkat çekti.

Hande Katipoğlu'nun yeni imajı şaşırttı! Takipçileri "Asla tanıyamadım" dedi 5

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Hande Katipoğlu'nun yeni görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimini gören takipçileri şaşkınlıklarını yorumlarıyla dile getirdi.

Hande Katipoğlu'nun yeni imajı şaşırttı! Takipçileri "Asla tanıyamadım" dedi 6

Katipoğlu'nun yeni imajına, "Resmen başkası olmuş", "Asla tanıyamadım", "Gerçek mi bu? Ama konuşması hâlâ aynı" ve "Ne kadar da değişmiş" gibi yorumlar geldi.

Hande Katipoğlu'nun yeni imajı şaşırttı! Takipçileri "Asla tanıyamadım" dedi 7

Simge karakteriyle hafızalarda yer edinen Hande Katipoğlu, yeni dizisindeki performansı ve değişen imajıyla konuşulmaya devam ediyor.

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