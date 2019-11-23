Hande Erçel'in makyajsız fotoğrafları hayrete düşürdü

Hande Erçel son zamanların gözde isimlerinden olmayı başarırken, performansı kadar güzelliğiyle de dikkat çekmişti. "Acaba Hande Erçel makyajsız da güzel mi?" sorularını soran hayranları, gerçekleri gördüğünde adeta şoke oldu. Hande Erçel'in makyajsız fotoğrafları da sevenleri tarafından tam not aldı. İşte Hande Erçel ve ünlülerin makyajsız fotoğrafları.