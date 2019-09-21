Hande Erçel'in estetiksiz halini görenler tanıyamadı! Adeta bambaşka biri

Her yaptığıyla adından söz ettiren Hande Erçel yine sosyal medyayı salladı... Murat Dalkılıç ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde bir oylamada dünyanın en güzel yüzü seçilmişti. Her geçen gün ününe ün katan Hande Erçel'in şimdi de estetiksiz hali sosyal medyayı salladı. Adeta bambaşka gibi görünen Hande Erçel'in estetiksiz hali sizi de çok şaşırtacak. İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülerin estetiksiz fotoğrafları.