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Beren Gökyıldız’ın kardeşi Duru’yla benzerliği görenleri şaşırttı

Beren Gökyıldız başarılı oyunculuğuyla dizi ve filmlerin aranan çocuk oyuncuları arasına girdi. Yeşilçam'dan günümüze devam eden çocuk oyuncu serüveninde son dönemin yıldızlarından Beren Gökyıldız, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Küçük yaşına rağmen başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Beren Gökyıldız'ın kardeşi Duru ile benzerliği görenleri şaşırttı. İşte Beren Gökyıldız'ın kardeşi...

Giriş Tarihi: 21.09.2019 11:55 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 11:58
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Beren Gökyıldız’ın kardeşi Duru’yla benzerliği görenleri şaşırttı

Son dönemin en başarılı çocuk oyuncularından Beren Gökyıldız, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Küçük yaşına rağmen başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Beren Gökyıldız'ın kardeşi Duru ile benzerliği görenleri şaşırttı. İşte Beren Gökyıldız'ın kardeşi...

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Beren Gökyıldız’ın kardeşi Duru’yla benzerliği görenleri şaşırttı

Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses

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Beren Gökyıldız’ın kardeşi Duru’yla benzerliği görenleri şaşırttı

İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı

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Beren Gökyıldız’ın kardeşi Duru’yla benzerliği görenleri şaşırttı

Sıtkı Akçatepe - Leman Akçatepe - Halit Akçatepe

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Beren Gökyıldız’ın kardeşi Duru’yla benzerliği görenleri şaşırttı

Mahmut Cevher - Yonca Cevher Yenel