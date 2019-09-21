Beren Gökyıldız’ın kardeşi Duru’yla benzerliği görenleri şaşırttı

Beren Gökyıldız başarılı oyunculuğuyla dizi ve filmlerin aranan çocuk oyuncuları arasına girdi. Yeşilçam'dan günümüze devam eden çocuk oyuncu serüveninde son dönemin yıldızlarından Beren Gökyıldız, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Küçük yaşına rağmen başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Beren Gökyıldız'ın kardeşi Duru ile benzerliği görenleri şaşırttı. İşte Beren Gökyıldız'ın kardeşi...