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Hande Erçel'den sürpriz açıklama: "Senaryo yazıyorum"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İkinci kez teyze olmaya hazırlanan Hande Erçel, Etiler'de yaptığı açıklamada bir süredir senaryo yazdığını duyurdu. Dinlenme döneminde olduğunu belirten ünlü oyuncu, kaleme aldığı yeni projesini ilk kez paylaştı.

Hande Erçel'den sürpriz açıklama: "Senaryo yazıyorum" 1

Hande Erçel, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, hem özel hayatına hem de kariyerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hande Erçel'den sürpriz açıklama: "Senaryo yazıyorum" 2

TEYZELİK HEYECANI

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre Erçel, hamile olan ablası Gamze Erçel hakkında, "Heyecanlıyız, sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hande Erçel'den sürpriz açıklama: "Senaryo yazıyorum" 3

"ŞU AN SADECE YAZMA KISMIYLA İLGİLENİYORUM"

Bir süredir dinlenme döneminde olduğunu söyleyen Hande Erçel, yeni bir projeye hazırlandığını da açıkladı.

Ünlü oyuncu, "Ben senaryo yazıyorum. Ama şu an sadece yazma kısmıyla ilgileniyorum. İlerleyen zamanda neler olur göreceğiz" diyerek ilk kez senaryo kaleme aldığını duyurdu.

Oyunculuğun yanı sıra yazarlık tarafını da geliştiren Erçel'in bu açıklaması, hayranları arasında büyük ilgi uyandırdı.

Hande Erçel'den sürpriz açıklama: "Senaryo yazıyorum" 4

OYUNCULUK YOLCULUĞU YENİDEN GÜNDEMDE

Hande Erçel'in senaryo yazdığını açıklamasının ardından, oyunculuk kariyerine nasıl başladığı da yeniden merak konusu oldu.

Kast direktörü ve oyuncu Hülya Duyar, katıldığı bir programda Erçel'i nasıl keşfettiğini şu sözlerle anlatmıştı:

"Tatar Ramazan'ın cast direktörlüğünü yapıyordum. Hande, bir arkadaşımın arkadaşıydı. Hiç oyunculuk yapmamıştı, tanıştım ve çok sevdim. Tatar Ramazan'da 3 bölüm konuk oyuncu olarak oynattık. Yönetmene rica etmiştim. Ana kadroda olmasını istiyordum ama olmadı. Oyuncu olmak istiyordu. O dönemki menajerine yönlendirdim ve hep iletişimde kaldık."

Hande Erçel'den sürpriz açıklama: "Senaryo yazıyorum" 5

HANDE ERÇEL NASIL ÜNLÜ OLDU?

24 Kasım 1993'te Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya gelen Hande Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitim gördü.

Hande Erçel'den sürpriz açıklama: "Senaryo yazıyorum" 6

2012 yılında Azerbaycan'da düzenlenen Miss Civilization of the World yarışmasında ikinci olarak adını duyurdu. Oyunculuk kariyerine 2013-2014 yıllarında Çalıkuşu, Çılgın Dershane Üniversitede ve Hayat Ağacı dizilerindeki küçük rollerle başlayan Erçel, asıl çıkışını Güneşin Kızları dizisinde canlandırdığı Selin Yılmaz karakteriyle yaptı.

Başarılı performansının ardından birçok televizyon ve dijital platform projesinde rol alan oyuncu, bugün Türkiye'nin en popüler isimleri arasında gösteriliyor.

Hande Erçel'den sürpriz açıklama: "Senaryo yazıyorum" 7

SOSYAL MEDYADA MİLYONLARA ULAŞIYOR

30 milyondan fazla Instagram takipçisi bulunan Hande Erçel, Türkiye'nin sosyal medyada en çok takip edilen kadın oyuncuları arasında yer alıyor. Oyuncu, bu geniş dijital kitlesi sayesinde tekstil, mücevher ve kozmetik sektörlerinde faaliyet gösteren birçok markanın reklam yüzü olarak da çalışmalarını sürdürüyor.

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