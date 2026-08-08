Hande Erçel'den sürpriz açıklama: "Senaryo yazıyorum"

Hande Erçel, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, hem özel hayatına hem de kariyerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre Erçel, hamile olan ablası Gamze Erçel hakkında, "Heyecanlıyız, sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Oyunculuğun yanı sıra yazarlık tarafını da geliştiren Erçel'in bu açıklaması, hayranları arasında büyük ilgi uyandırdı.

Ünlü oyuncu, "Ben senaryo yazıyorum. Ama şu an sadece yazma kısmıyla ilgileniyorum. İlerleyen zamanda neler olur göreceğiz" diyerek ilk kez senaryo kaleme aldığını duyurdu.

Bir süredir dinlenme döneminde olduğunu söyleyen Hande Erçel, yeni bir projeye hazırlandığını da açıkladı.

"ŞU AN SADECE YAZMA KISMIYLA İLGİLENİYORUM"

OYUNCULUK YOLCULUĞU YENİDEN GÜNDEMDE

Hande Erçel'in senaryo yazdığını açıklamasının ardından, oyunculuk kariyerine nasıl başladığı da yeniden merak konusu oldu.

Kast direktörü ve oyuncu Hülya Duyar, katıldığı bir programda Erçel'i nasıl keşfettiğini şu sözlerle anlatmıştı:

"Tatar Ramazan'ın cast direktörlüğünü yapıyordum. Hande, bir arkadaşımın arkadaşıydı. Hiç oyunculuk yapmamıştı, tanıştım ve çok sevdim. Tatar Ramazan'da 3 bölüm konuk oyuncu olarak oynattık. Yönetmene rica etmiştim. Ana kadroda olmasını istiyordum ama olmadı. Oyuncu olmak istiyordu. O dönemki menajerine yönlendirdim ve hep iletişimde kaldık."