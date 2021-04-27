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Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı belgelendi! El ele yakalandılar

Her fırsatta aşk yaşadıklarını inkar eden Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Maldivler tatilinde yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ilan etmişti. Dün tatilden dönen ikili, hayranlarının kamerasına yakalandı. Geçen hafta aynı spor salonundan çıkarken görüntülenince "Aşk yaşarsak haberiniz olur" diyen Kerem Bürsin ile Hande Erçel, ilk kez el ele görüntülendi.

Giriş Tarihi: 27.04.2021 09:11 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 09:12
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Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı belgelendi! El ele yakalandılar

Oyuncu Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı belgelendi. Maldivler'e tatile giden ikili hayranları tarafından el ele görüntülendi.
Geçen hafta aynı spor salonundan çıkarken görüntülenince "Aşk yaşarsak haberiniz olur" diyen Kerem Bürsin ile Hande Erçel el ele görüntülendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı belgelendi! El ele yakalandılar

Oyuncu Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in rol aldıkları dizi tatile girince ikili soluğu Maldivler'de aldı.

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Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı belgelendi! El ele yakalandılar

Tatil boyunca yaptıkları paylaşımlarla magazin gündemine oturan çift, dün tatilden döndü.

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Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı belgelendi! El ele yakalandılar

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Havalimanında hayranları tarafından görüntülenen Erçel ve Kerem, ilk kez el ele görüntülendi.

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Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı belgelendi! El ele yakalandılar

SERENAY'I KALDIRDI

Hande Erçel ile Maldivler'de tatil yapan Kerem Bürsin, yıllar sonra Serenay Sarıkaya hamlesinde bulundu. Eski aşkı Serenay Sarıkaya ile 2016'da birlikte gittikleri tatilden çekilen bir kareye etiketleyen Bürsin, neredeyse 5 yıl sonra 'Serenay Sarıkaya' etiketini kaldırdı.