Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı belgelendi! El ele yakalandılar

Her fırsatta aşk yaşadıklarını inkar eden Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Maldivler tatilinde yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ilan etmişti. Dün tatilden dönen ikili, hayranlarının kamerasına yakalandı. Geçen hafta aynı spor salonundan çıkarken görüntülenince "Aşk yaşarsak haberiniz olur" diyen Kerem Bürsin ile Hande Erçel, ilk kez el ele görüntülendi.