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Çağlar Ertuğrul Şeyma Subaşı ve sevgilisiyle alay etti

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi, rahat uçuş yapabilmeleri için tüm uçağı kapatmış, Subaşı'nı bununla ilgili paylaşımı sosyal medyada alay konusu olmuştu. Oyuncu Çağlar Ertuğrul, Bali'de bir adadan başka bir adaya gitmek için ek sefer koydurtan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi'dan ilginç bir istekte bulundu.

Giriş Tarihi: 27.04.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 09:36
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Çağlar Ertuğrul Şeyma Subaşı ve sevgilisiyle alay etti

Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ve sekiz yaşındaki kızı Melisa'yla birlikte gittiği Bali'deki tatilini geçtiğimiz günlerde bitirmişti.

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Çağlar Ertuğrul Şeyma Subaşı ve sevgilisiyle alay etti

Dünyaca ünlü turizm merkezinde tatilin keyfini çıkaran 30 yaşındaki fenomen, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla dikkat çekmişti.

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Çağlar Ertuğrul Şeyma Subaşı ve sevgilisiyle alay etti

"TÜM UÇAĞI REZERVE ETTİ"

Subaşı, kendisi ve kızı Melisa'nın yolculuk yapabilmesi için Mısırlı milyarder sevgilisinin özel jet bulamayınca bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alıp uçak kapattığını söylemişti.

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Çağlar Ertuğrul Şeyma Subaşı ve sevgilisiyle alay etti

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından peş peşe yaptığı paylaşımlarına "Özel jet bulamayınca tüm uçağı bizim için rezerve etti" notunu düşmüştü.

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Çağlar Ertuğrul Şeyma Subaşı ve sevgilisiyle alay etti

"HER ZAMAN EN İYİSİNİ HAK ETTİĞİMİ BİLİYORDUM"

Hakkında çok sayıda tweet atılan Şeyma Subaşı, kendisine yönelik eleştirilere; "Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum! Çok değerliyim, çok özelim ama her şeyden önce ailemden iyi bir eğitim aldım. İyi bir insan olmamı tavsiye ettiler. Tanrı bana en iyisini verdi. Seni çok seviyorum Meedo! 'Harika bir adam nasıl olmalı?' diye bir kitap yazmalısın" sözleriyle yanıt vermişti.