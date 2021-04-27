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Çağlar Ertuğrul Şeyma Subaşı ve sevgilisiyle alay etti
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi, rahat uçuş yapabilmeleri için tüm uçağı kapatmış, Subaşı'nı bununla ilgili paylaşımı sosyal medyada alay konusu olmuştu. Oyuncu Çağlar Ertuğrul, Bali'de bir adadan başka bir adaya gitmek için ek sefer koydurtan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi'dan ilginç bir istekte bulundu.
Giriş Tarihi: 27.04.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 09:36
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