Hande Erçel ve Kaan Yıldırım’dan aşk bombası! Böyle yakalandılar

Sen Çal kapımı dizisinde başrolleri paylaşan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in dizi aşkı gerçek olmuş, ikili magazinin en çok konuşulan aşklarından birine imza atmıştı. Geçtiğimiz aylarda sürpriz şekilde yollarını ayırmalarını ardından hayranları barışmalarını umsa da Hande Erçel yeni aşka yelken açtı. Güzel oyuncu Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'la görüntülendi.