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Hande Erçel ve Kaan Yıldırım’dan aşk bombası! Böyle yakalandılar

Sen Çal kapımı dizisinde başrolleri paylaşan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in dizi aşkı gerçek olmuş, ikili magazinin en çok konuşulan aşklarından birine imza atmıştı. Geçtiğimiz aylarda sürpriz şekilde yollarını ayırmalarını ardından hayranları barışmalarını umsa da Hande Erçel yeni aşka yelken açtı. Güzel oyuncu Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'la görüntülendi.

Giriş Tarihi: 30.03.2022 09:38 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 09:41
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Hande Erçel ve Kaan Yıldırım’dan aşk bombası! Böyle yakalandılar

Kerem Bürsin'le ayrılığının ardından adı çeşitli kişilerle anılan Hande Erçel'den aşk bombası geldi. Güzel oyuncu Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'la yakalandı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hande Erçel ve Kaan Yıldırım’dan aşk bombası! Böyle yakalandılar

Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra adı yüzü olduğu takı markasının sahibi Atasay Kamer'le anılan Hande Erçel iddiaları yalanlamıştı.

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Hande Erçel ve Kaan Yıldırım’dan aşk bombası! Böyle yakalandılar

SABAHA KADAR EĞLENDİLER

Güzel oyuncu, Hadise'yle geçen yaz ayrılan Kaan Yıldırım'la sevgili oldu. İkili Emirgan'daki bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

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Hande Erçel ve Kaan Yıldırım’dan aşk bombası! Böyle yakalandılar

AYNI ARABADA GÖRÜNTÜLENDİLER

Ardından aynı arabada görüntülenen Erçel ve Yıldırım köprü girişinde çevirmeye takıldı. Çiçeği burnunda aşıklar sorulara yanıt vermedi.

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Hande Erçel ve Kaan Yıldırım’dan aşk bombası! Böyle yakalandılar

YAKIN ÇEVRESİNİ DEVREYE SOKTU AMA...

Kerem Bürsin, Hande Erçel'le barışmak için yakın çevresini devreye soktu. Ancak Hande Erçel'in arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği ifade edilmişti.