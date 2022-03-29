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Haberler Galeri 8 aylık hamile olan Sinem Kobal’ın paylaşımı sosyal medyayı salladı! Beğeni ve yorum yağdı

8 aylık hamile olan Sinem Kobal’ın paylaşımı sosyal medyayı salladı! Beğeni ve yorum yağdı

2016 yılında nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal ikinci bebek heyecanı yaşadı. İkinci çocuğunu kucağına almak için gün saymaya başlayan güzel oyuncu, hamileliği boyunca kameralardan uzak kaldı. 8 aylık hamile olan Kobal'ın sosyal medya paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 29.03.2022 17:08 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 17:12
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8 aylık hamile olan Sinem Kobal’ın paylaşımı sosyal medyayı salladı! Beğeni ve yorum yağdı

Anne olmak için gün sayan Sinem Kobal, paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! 8 aylık hamile olan güzel oyuncunun fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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8 aylık hamile olan Sinem Kobal’ın paylaşımı sosyal medyayı salladı! Beğeni ve yorum yağdı

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan Sinem Kobal, ikinci bebeğini kucağına almak için gün saymaya başladı.

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8 aylık hamile olan Sinem Kobal’ın paylaşımı sosyal medyayı salladı! Beğeni ve yorum yağdı

8 aylık hamile olan Sinem Kobal'dan günler sonra yeni poz geldi. Sinem Kobal'ın paylaşımına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

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8 aylık hamile olan Sinem Kobal’ın paylaşımı sosyal medyayı salladı! Beğeni ve yorum yağdı

İşte Sinem Kobal'ın yeni pozu...

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8 aylık hamile olan Sinem Kobal’ın paylaşımı sosyal medyayı salladı! Beğeni ve yorum yağdı

34 yaşındaki güzel oyuncu Sinem Kobal, geçtiğimiz haftalarda 1.5 yaşındaki kızı Lalin'le birlikte Bebek'te objektiflere takılmıştı.