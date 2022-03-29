29 Mart 2022, Salı
8 aylık hamile olan Sinem Kobal’ın paylaşımı sosyal medyayı salladı! Beğeni ve yorum yağdı
2016 yılında nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal ikinci bebek heyecanı yaşadı. İkinci çocuğunu kucağına almak için gün saymaya başlayan güzel oyuncu, hamileliği boyunca kameralardan uzak kaldı. 8 aylık hamile olan Kobal'ın sosyal medya paylaşımı sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 29.03.2022 17:08 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 17:12
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