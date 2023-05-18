Hande Erçel Sabancı ailesine girdi! Müstakbel kayınvalidesi ile göbek attı

Daha önce Hacı Sabancı ile beraber olan manken Özge Ulusoy'u istemeyen Arzı Sabancı, Hande Erçel'e de resti çektiği ileri sürülmüştü. Arzu Sabancı'nın "Hande'nin gelinim olma ihtimali Özge'den(Özge Ulusoy) bile daha düşük" dediği iddiası gündeme gelmişti.