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Hande Erçel Sabancı ailesine girdi! Müstakbel kayınvalidesi ile göbek attı

Uzun süre Hande Erçel'in peşinde koşan ve geçtiğimiz haftalarda ele ele kamera karşısına çıkan Hakan Sabancı ilişkisinin ciddi olduğunu belirtmişti. Ancak aşklarıyla magazin gündemine oturan çifte Arzu Sabancı'dan veto geldiği, Hande Erçel'in gelini olamayacağını belirttiği ileri sürülmüştü. Ancak gelen görüntü iddiaları çürüttü.

Giriş Tarihi: 18.05.2023 14:41 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 14:42
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Hande Erçel Sabancı ailesine girdi! Müstakbel kayınvalidesi ile göbek attı

İlişkilerini bir süre kameralardan uzak yaşayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, tatil dönüşü el ele kameralar karşısına çıkarak birlikteliklerini ilan etmişti. İlk kez bir sevgilisiyle görüntülenen Sabancı ilişkisinin ciddi olduğunu belirtmişti.

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Hande Erçel Sabancı ailesine girdi! Müstakbel kayınvalidesi ile göbek attı

Ancak ikilinin aşkına Arzu Sabancı'dan veto geldiği iddia edilmişti.

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Hande Erçel Sabancı ailesine girdi! Müstakbel kayınvalidesi ile göbek attı

Daha önce Hacı Sabancı ile beraber olan manken Özge Ulusoy'u istemeyen Arzı Sabancı, Hande Erçel'e de resti çektiği ileri sürülmüştü. Arzu Sabancı'nın "Hande'nin gelinim olma ihtimali Özge'den(Özge Ulusoy) bile daha düşük" dediği iddiası gündeme gelmişti.

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Hande Erçel Sabancı ailesine girdi! Müstakbel kayınvalidesi ile göbek attı

Çıkan haberlere aldırış etmeyen ve aşkları dolu dizgin devam eden çift her yere birlikte gitmeye başladı.

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Hande Erçel Sabancı ailesine girdi! Müstakbel kayınvalidesi ile göbek attı

Daha önce sevgilileriyle görüntülenmekten bile hoşlanmayan sosyetik çapkın, Erçel'i aileye de soktu.