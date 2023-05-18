18 Mayıs 2023, Perşembe
Hande Erçel Sabancı ailesine girdi! Müstakbel kayınvalidesi ile göbek attı
Uzun süre Hande Erçel'in peşinde koşan ve geçtiğimiz haftalarda ele ele kamera karşısına çıkan Hakan Sabancı ilişkisinin ciddi olduğunu belirtmişti. Ancak aşklarıyla magazin gündemine oturan çifte Arzu Sabancı'dan veto geldiği, Hande Erçel'in gelini olamayacağını belirttiği ileri sürülmüştü. Ancak gelen görüntü iddiaları çürüttü.
Giriş Tarihi: 18.05.2023 14:41 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 14:42
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