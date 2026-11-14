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Hande Erçel Dubai davetinde gecenin yıldızı oldu!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hande Erçel, Dubai'de katıldığı dünyaca ünlü markanın davetinde tercih ettiği elbisesiyle göz kamaştırdı. Geceye ait pozlarını Instagram hesabından paylaşan 32 yaşındaki oyuncunun fotoğrafları binlerce beğeni aldı.

Hande Erçel Dubai davetinde gecenin yıldızı oldu! 1

Güneşi Beklerken, Aşk Laftan Anlamaz ve Sen Çal Kapımı dizileriyle oyunculuk kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Hande Erçel, geniş bir hayran kitlesine ulaşarak dünya çapında tanınan isimlerden biri haline geldi. Güzel oyuncu, sadece projeleriyle değil, katıldığı prestijli davetlerdeki tarzıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

Hande Erçel Dubai davetinde gecenin yıldızı oldu! 2

DAVETTE GÖZ KAMAŞTIRDI

Son dönemde modanın kalbinin attığı Milano ve Paris Moda Haftaları'nda boy gösteren Erçel, bu kez rotasını Dubai'ye çevirdi.

Hande Erçel Dubai davetinde gecenin yıldızı oldu! 3

Dünyaca ünlü isimlerin bir araya geldiği özel bir markanın gecesinde katılan 32 yaşındaki oyuncu, kusursuz zarafeti ve iddialı tarzıyla davete damga vurdu.

Hande Erçel Dubai davetinde gecenin yıldızı oldu! 4

"UNUTULMAZ BİR GECE"

Kollarındaki püskül detayları ve yırtmaçlı, uzun işlemeli elbisesiyle göz kamaştıran güzel yıldız, geceye dair paylaştığı karelerle sosyal medyayı adeta salladı.Erçel, paylaşımına şu notu düştü:

"Her bir detaya bu kadar heyecan ve özen katılan bu olağanüstü akşamın bir parçası olmak gerçekten özel hissettiriyor. Böyle unutulmaz bir gecenin bir parçası olmaktan dolayı minnettarım; sanat ve ilhamı bir araya getiriyor."

Hande Erçel Dubai davetinde gecenin yıldızı oldu! 5

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Ünlü oyuncunun Dubai'deki davetten paylaştığı fotoğraflar kısa sürede büyük ilgi gördü. Hande Erçel'in gönderisi 274 binden fazla beğeni alırken, paylaşımın altına binlerce yorum yapıldı.

Hande Erçel Dubai davetinde gecenin yıldızı oldu! 6

Oyuncunun davet tarzı ve zarif görünümü takipçilerinin beğenisini kazandı.

Esmanur Arslan
Editör
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