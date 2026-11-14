"UNUTULMAZ BİR GECE"

Kollarındaki püskül detayları ve yırtmaçlı, uzun işlemeli elbisesiyle göz kamaştıran güzel yıldız, geceye dair paylaştığı karelerle sosyal medyayı adeta salladı.Erçel, paylaşımına şu notu düştü:

"Her bir detaya bu kadar heyecan ve özen katılan bu olağanüstü akşamın bir parçası olmak gerçekten özel hissettiriyor. Böyle unutulmaz bir gecenin bir parçası olmaktan dolayı minnettarım; sanat ve ilhamı bir araya getiriyor."