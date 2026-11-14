Hande Erçel Dubai davetinde gecenin yıldızı oldu!
Hande Erçel, Dubai'de katıldığı dünyaca ünlü markanın davetinde tercih ettiği elbisesiyle göz kamaştırdı. Geceye ait pozlarını Instagram hesabından paylaşan 32 yaşındaki oyuncunun fotoğrafları binlerce beğeni aldı.
Güneşi Beklerken, Aşk Laftan Anlamaz ve Sen Çal Kapımı dizileriyle oyunculuk kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Hande Erçel, geniş bir hayran kitlesine ulaşarak dünya çapında tanınan isimlerden biri haline geldi. Güzel oyuncu, sadece projeleriyle değil, katıldığı prestijli davetlerdeki tarzıyla da magazin gündeminden düşmüyor.
DAVETTE GÖZ KAMAŞTIRDI
Son dönemde modanın kalbinin attığı Milano ve Paris Moda Haftaları'nda boy gösteren Erçel, bu kez rotasını Dubai'ye çevirdi.
Dünyaca ünlü isimlerin bir araya geldiği özel bir markanın gecesinde katılan 32 yaşındaki oyuncu, kusursuz zarafeti ve iddialı tarzıyla davete damga vurdu.
"UNUTULMAZ BİR GECE"
Kollarındaki püskül detayları ve yırtmaçlı, uzun işlemeli elbisesiyle göz kamaştıran güzel yıldız, geceye dair paylaştığı karelerle sosyal medyayı adeta salladı.Erçel, paylaşımına şu notu düştü:
"Her bir detaya bu kadar heyecan ve özen katılan bu olağanüstü akşamın bir parçası olmak gerçekten özel hissettiriyor. Böyle unutulmaz bir gecenin bir parçası olmaktan dolayı minnettarım; sanat ve ilhamı bir araya getiriyor."
PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI
Ünlü oyuncunun Dubai'deki davetten paylaştığı fotoğraflar kısa sürede büyük ilgi gördü. Hande Erçel'in gönderisi 274 binden fazla beğeni alırken, paylaşımın altına binlerce yorum yapıldı.
Oyuncunun davet tarzı ve zarif görünümü takipçilerinin beğenisini kazandı.