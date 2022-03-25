25 Mart 2022, Cuma
Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel ayrılığının ardından ‘öpüşme’ krizi çıktı!
Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in 9 yıllık evliliği geçtiğimiz hafta sona erdi. Fikir ayrılıkları yaşayan çiftin evliliği bir süre önce çatırdamaya başlamıştı. Anlaşmalı olarak boşanan ikilinin ayrılığıyla ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Çıkan son haberlere göre, ikilinin evliliğini sahnedeki öpüşme bitirdi. İşte Alkan-Görgüzel ayrılığının perde arkası...
Giriş Tarihi: 25.03.2022 16:01
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