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Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel ayrılığının ardından ‘öpüşme’ krizi çıktı!

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in 9 yıllık evliliği geçtiğimiz hafta sona erdi. Fikir ayrılıkları yaşayan çiftin evliliği bir süre önce çatırdamaya başlamıştı. Anlaşmalı olarak boşanan ikilinin ayrılığıyla ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Çıkan son haberlere göre, ikilinin evliliğini sahnedeki öpüşme bitirdi. İşte Alkan-Görgüzel ayrılığının perde arkası...

Giriş Tarihi: 25.03.2022 16:01
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Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel ayrılığının ardından ‘öpüşme’ krizi çıktı!

Uzun süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen dava ile sekiz yıllık evliliklerini geçtiğimiz hafta anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.

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Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel ayrılığının ardından ‘öpüşme’ krizi çıktı!

10 dakikada biten duruşmanın ardından Selen Görgüzel, gözyaşlarını tutamamıştı. Bunu gören Hamdi Alkan, boşandığı eşinin yanına giderek, bir süre konuşmuştu.

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Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel ayrılığının ardından ‘öpüşme’ krizi çıktı!

"UNUTULMAZ ANILAR BİRİKTİRDİK"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 43 yaşındaki oyuncu, "Dokuz yıl beraber ağlayıp, beraber güldük. Aynı havayı soluduk, çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik. Bugün karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız. Mutluluk daima seninle olsun" mesajını yazdı. Hamdi Alkan da bu postu paylaşarak, duygularının karşılıklı olduğunu gösterdi.

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Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel ayrılığının ardından ‘öpüşme’ krizi çıktı!

EV VE ARABA VERDİ, NAFAKA ÖDEMEYECEK

Mahkeme, protokol gereği Hamdi Alkan'a ait Amerika'nın New York kentindeki ev ile günümüzde değeri 90 bin TL olan 2005 model bir otomobilin Selen Görgüzel'e verilmesine hükmetti. Ünlü çiftin, birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi.

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Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel ayrılığının ardından ‘öpüşme’ krizi çıktı!

"MAGAZİNSEL HAYAT SANA YAKIŞMIYOR"

2. Sayfa programında ise Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel çiftinin boşanmasıyla ilgili yeni iddialar gündeme geldi. İddialara göre; ünlü çift arasındaki sıkıntı, 2018 yılında başladı. Mide ameliyatı geçirerek zayıflayan Hamdi Alkan, eşine psikolojik baskı yapmaya başladı.