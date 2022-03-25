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Haberler Galeri Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas da estetik harikası çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi

Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas da estetik harikası çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi

Aziz dizisinde canlandırdığı Efnan karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Simay Barlas gündeme oturdu. Son dönemin en popüler isimlerinden olan Barlas, özellikle Zalim İstanbul dizisiyle kariyerinde zirveye çıktı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Barlas'ın estetik harikası olduğunu görenler hayal kırıklığı yaşadı. İşte Simay Barlas'ın estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 25.03.2022 14:20 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 14:21
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Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas da estetik harikası çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi

Aziz dizisinin Efnan'ı Simay Barlas, ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan güzel oyuncunun estetiksiz hali görenleri hayal kırıklığı yarattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas da estetik harikası çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi

İşte Simay Barlas ve ünlü isimlerin estetiksiz hali…

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Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas da estetik harikası çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi

Hande Soral

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Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas da estetik harikası çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi

Hande Soral

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Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas da estetik harikası çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi

Hande Soral