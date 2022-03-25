Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas da estetik harikası çıktı! Eski hali şaşkına çevirdi

Aziz dizisinde canlandırdığı Efnan karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Simay Barlas gündeme oturdu. Son dönemin en popüler isimlerinden olan Barlas, özellikle Zalim İstanbul dizisiyle kariyerinde zirveye çıktı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Barlas'ın estetik harikası olduğunu görenler hayal kırıklığı yaşadı. İşte Simay Barlas'ın estetiksiz hali...