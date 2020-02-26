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Haluk Levent dünyaca ünlü yıldız Jonny Depp'e meydan okudu: Ben daha pahalıyım

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, İstanbul'a gelerek konser verecek olan Jonny Depp'e meydan okudu. Hollywood Vampires grubuyla konser verecek olan Jonny Depp'le selfie çektirmenin bedelinin 10 bin TL olduğunu duyan Haluk Levent Twitter hesabından tebessüm ettiren bir paylaşım yaptı. Levent, "Johnny Depp'ten daha pahalıyım" diyerek takipçilerini güldürmeyi başardı.

Giriş Tarihi: 26.02.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 17:55
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Haluk Levent dünyaca ünlü yıldız Jonny Depp'e meydan okudu: Ben daha pahalıyım

Kurduğu dernekle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan şarkıcı Haluk Levent, sosyal medyadan yaptığı Johnny Deep paylaşımı ile takipçilerini yüzünü güldürdü.

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Haluk Levent dünyaca ünlü yıldız Jonny Depp'e meydan okudu: Ben daha pahalıyım

GÖNDERMEDE BULUNDU

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp'in, müzik grubu Hollywood Vampires ile 13 Eylül'de İstanbul'a konser vermeye geliyor.

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Haluk Levent dünyaca ünlü yıldız Jonny Depp'e meydan okudu: Ben daha pahalıyım

Konser için VIP kategorisinden bilet alanların 10 bin lira karşılığında başta Depp olmak üzere diğer grup üyeleri ile tanışıp fotoğraf çektirebilme şansı yakalayacağı yönündeki haberi takipçilerine ulaştıran Levent, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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Haluk Levent dünyaca ünlü yıldız Jonny Depp'e meydan okudu: Ben daha pahalıyım

"BEN DAHA PAHALIYIM"

Levent, "Johnny Deep'ten daha pahalıyım. Bir menemen 45 bin lira! Telefonda türkü söylemek 53 bin..." diyerek esprili bir paylaşım yaptı.

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Haluk Levent dünyaca ünlü yıldız Jonny Depp'e meydan okudu: Ben daha pahalıyım

HAYRANLARINDAN BÜYÜK DESTEK

Öte yandan eski eşi Amber Heard'la yaşadığı sıkıntıların ardından hayranlarından büyük destek alan başarılı aktör, müzik grubu Hollywood Vampires ile turnelere çıkıyor.