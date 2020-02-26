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Haluk Levent dünyaca ünlü yıldız Jonny Depp'e meydan okudu: Ben daha pahalıyım
Ünlü şarkıcı Haluk Levent, İstanbul'a gelerek konser verecek olan Jonny Depp'e meydan okudu. Hollywood Vampires grubuyla konser verecek olan Jonny Depp'le selfie çektirmenin bedelinin 10 bin TL olduğunu duyan Haluk Levent Twitter hesabından tebessüm ettiren bir paylaşım yaptı. Levent, "Johnny Depp'ten daha pahalıyım" diyerek takipçilerini güldürmeyi başardı.
Giriş Tarihi: 26.02.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 17:55
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