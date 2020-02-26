Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı!

Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi karakterini canlandıran olan Burak Özçivit sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Kuruluş Osman dizisinde gösterdiği başarılı performansla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit'in babası ile benzerliğini görenler şaştı kaldı. İşte başta Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit olmak üzere ünlülerin babaları...