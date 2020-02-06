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Hakan Ural’dan Seda Akgül’e sert cevap! ‘Beni işimden etti’ demişti…

Neler Oluyor Hayatta programından ayrılan Seda Akgül ve Hakan Ural arasında sular durulmuyor. Pazartesi günü programa çıkmayan Seda Akgül, sosyal medya hesabından açıklama yapmış ve Neler Oluyor Hayatta programındaki işine son verildiğini söylemişti. Akgül yaptığı açıklamada, Hakan Ural'ı ekmeğiyle oynamakla suçlamıştı. Hakan Ural hakkında çıkan iddialara sert bir dille cevap verdi. İşte Hakan Ural'ın Neler Oluyor Hayatta programındaki partneri Seda Akgül'e verdiği o cevap...

Neler Oluyor Hayatta programından ayrılan Seda Akgülden Kanal D ve Hakan Ural hakkında flaş sözleri |Video SEDA AKGÜL'DEN KANAL D VE HAKAN URAL HAKKINDA FLAŞ SÖZLERİ |VİDEO

Giriş Tarihi: 06.02.2020 14:17 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 14:32
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Hakan Ural’dan Seda Akgül’e sert cevap! ‘Beni işimden etti’ demişti…

Neler Oluyor Hayatta isimli programın pazartesi günkü yayınına çıkmayan Seda Akgül, sosyal medya hesabından duyurduğu yaptığı duyuruda işine son verildiğini söylemişti. Seda Akgül'ün Hakan Ural'ı ekmeğiyle oynamakla suçladığı video en çok konuşulanlardan oldu. Seda Akgül'ün bu suçlamalarına Hakan Ural'dan yanıt geldi.

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Hakan Ural’dan Seda Akgül’e sert cevap! ‘Beni işimden etti’ demişti…

Sosyal medyasından açıklamada bulunan Hakan Ural, Seda Akgül'e sert bir dille cevap verdi. İşte Hakan Ural'dan Neler Oluyor Hayatta programında partneri olan Seda Akgül'ün zehir zemberek sözlerine karşı gelen açıklama...

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Hakan Ural’dan Seda Akgül’e sert cevap! ‘Beni işimden etti’ demişti…

"Ben kimsenin ekmeği ile oynamadım" diyen Ural açıklamasında şunları söyledi:

"Hayatımda hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayı bırakın; herhangi bir zarar verme ihtimalinin düşüncesini bile içinde yaşatmayan bir insanım. Kırıldığım, haksızlığa uğradığım durumlarda bile sadece bir pardonu özrü kafi görecek kadar da hoş görülüyüm, kinci değilim. Seda Hanım ile ilgili bir sorunum tasarrufum olsaydı takdir edersiniz ki 3 ay önce daha önce de kendisi ile çalışmış biri olarak sadece istemediğimi belirtmem kafi olurdu..."

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Hakan Ural’dan Seda Akgül’e sert cevap! ‘Beni işimden etti’ demişti…

"Kaldı ki kendi ağzından şahsıma 2 ay önce yayınlanmış röportajında defalarca teşekkür ettiği ortadadır. Bu ayrılığın nedenlerinden birinin ben olarak gösterilmesi her şeyden önce Allah indinde günah almaktır, yazıktır ve ayıptır"

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Hakan Ural’dan Seda Akgül’e sert cevap! ‘Beni işimden etti’ demişti…

"İş etik ve ahlaklarına, örf adetlerimize, bir de değil birkaç kere aykırı davranma sonucu kaynaklanan ayrılık bu işe emek veren tüm kişi ve kuruluşların bir arada verdiği tasarruftur" dedi.