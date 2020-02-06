Hakan Ural’dan Seda Akgül’e sert cevap! ‘Beni işimden etti’ demişti…

"Ben kimsenin ekmeği ile oynamadım" diyen Ural açıklamasında şunları söyledi:

"Hayatımda hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayı bırakın; herhangi bir zarar verme ihtimalinin düşüncesini bile içinde yaşatmayan bir insanım. Kırıldığım, haksızlığa uğradığım durumlarda bile sadece bir pardonu özrü kafi görecek kadar da hoş görülüyüm, kinci değilim. Seda Hanım ile ilgili bir sorunum tasarrufum olsaydı takdir edersiniz ki 3 ay önce daha önce de kendisi ile çalışmış biri olarak sadece istemediğimi belirtmem kafi olurdu..."