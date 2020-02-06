Hakan Ural’dan Seda Akgül’e sert cevap! ‘Beni işimden etti’ demişti…
Neler Oluyor Hayatta programından ayrılan Seda Akgül ve Hakan Ural arasında sular durulmuyor. Pazartesi günü programa çıkmayan Seda Akgül, sosyal medya hesabından açıklama yapmış ve Neler Oluyor Hayatta programındaki işine son verildiğini söylemişti. Akgül yaptığı açıklamada, Hakan Ural'ı ekmeğiyle oynamakla suçlamıştı. Hakan Ural hakkında çıkan iddialara sert bir dille cevap verdi. İşte Hakan Ural'ın Neler Oluyor Hayatta programındaki partneri Seda Akgül'e verdiği o cevap...