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Hakan Ural ekranlara geri döndü gözyaşlarını tutamadı: Yaşadığıma inanamıyorum

Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Hakan Ural, taburcu olmasının ardından ekranlara geri döndü. 'Neler Oluyor Hayatta' programıyla izleyici karşısına çıkan Ural, yaşadığı zorlu süreci canlı yayında anlattı. Duygusal anlar yaşayan ünlü sunucu, herhangi bir hastalığı olmamasına rağmen çok zor atlattığını belirtti.

Giriş Tarihi: 15.11.2021 11:19 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 11:19
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Hakan Ural ekranlara geri döndü gözyaşlarını tutamadı: Yaşadığıma inanamıyorum

Koronavirüse yakalanan Hakan Ural günler sonra Neler Oluyor Hayatta programına geri döndü. Zorlu süreci canlı yayında anlatan Ural zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

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Hakan Ural ekranlara geri döndü gözyaşlarını tutamadı: Yaşadığıma inanamıyorum

'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucularından Hakan Ural, soğuk algınlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış, ardından ikinci kez yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

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Hakan Ural ekranlara geri döndü gözyaşlarını tutamadı: Yaşadığıma inanamıyorum

Durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan Ural, 16 gün süren tedavi döneminin ardından ekranlara geri döndü.

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Hakan Ural ekranlara geri döndü gözyaşlarını tutamadı: Yaşadığıma inanamıyorum

"YAŞADIĞIMA KENDİM İNANAMIYORUM"

Tedavi sürecinde yaşadığı zorlukları anlatan ve gözyaşlarını tutamayan Ural, "Gerçekten ben yaşadığıma kendim inanamıyorum, her şey yolunda gibiydi bir anda kötüleştim. Allah razı olsun sevenlerimizden, dualarını eksik etmeyenlerden. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum" dedi.

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Hakan Ural ekranlara geri döndü gözyaşlarını tutamadı: Yaşadığıma inanamıyorum

Hastalığın ilk günlerinde ateşinin hiç düşmediğini söyleyen ünlü sunucu, "Covid belirtileri devam ediyordu, kendimde bir anormallik hissettim. Ateşim hiç düşmedi. Muhakkak tomografi çektirin" dedi.