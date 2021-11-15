15 Kasım 2021, Pazartesi
Hakan Ural ekranlara geri döndü gözyaşlarını tutamadı: Yaşadığıma inanamıyorum
Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Hakan Ural, taburcu olmasının ardından ekranlara geri döndü. 'Neler Oluyor Hayatta' programıyla izleyici karşısına çıkan Ural, yaşadığı zorlu süreci canlı yayında anlattı. Duygusal anlar yaşayan ünlü sunucu, herhangi bir hastalığı olmamasına rağmen çok zor atlattığını belirtti.
Giriş Tarihi: 15.11.2021 11:19 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 11:19
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