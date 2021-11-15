Hakan Ural ekranlara geri döndü gözyaşlarını tutamadı: Yaşadığıma inanamıyorum

"YAŞADIĞIMA KENDİM İNANAMIYORUM"

Tedavi sürecinde yaşadığı zorlukları anlatan ve gözyaşlarını tutamayan Ural, "Gerçekten ben yaşadığıma kendim inanamıyorum, her şey yolunda gibiydi bir anda kötüleştim. Allah razı olsun sevenlerimizden, dualarını eksik etmeyenlerden. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum" dedi.