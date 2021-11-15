15 Kasım 2021, Pazartesi
Bennu Yıldırımlar kızı Ada’yı anlattı: Müzisyen olsun istedik…
Özellikle Yaprak Dökümü'ndeki rolüyle gönülleri fetheden başarılı oyuncu Bennu Yıldırımlar, son olarak Sadakatsiz dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı. Özel hayatını kameralardan uzakta yaşan Yıldırımlar, kızı Ada Yarar hakkında açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki Ada'nın sesinin çok güzel olduğunu dile getiren oyuncu, kızının müzisyen olmasını istediğini ancak kızının oyuncu olduğunu dile getirdi.
Giriş Tarihi: 15.11.2021 14:05
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