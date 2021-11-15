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Bennu Yıldırımlar kızı Ada’yı anlattı: Müzisyen olsun istedik…

Özellikle Yaprak Dökümü'ndeki rolüyle gönülleri fetheden başarılı oyuncu Bennu Yıldırımlar, son olarak Sadakatsiz dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı. Özel hayatını kameralardan uzakta yaşan Yıldırımlar, kızı Ada Yarar hakkında açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki Ada'nın sesinin çok güzel olduğunu dile getiren oyuncu, kızının müzisyen olmasını istediğini ancak kızının oyuncu olduğunu dile getirdi.

Giriş Tarihi: 15.11.2021 14:05
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Bennu Yıldırımlar kızı Ada’yı anlattı: Müzisyen olsun istedik…

Daha önce 'Süper Baba', 'Yaprak Dökümü', 'Umutsuz Ev Kadınları', 'Gönül İşleri' gibi yapımlarda rol alan Bennu Yıldırımlar, kızı Ada Yarar'ı anlattı.

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Bennu Yıldırımlar kızı Ada’yı anlattı: Müzisyen olsun istedik…

Oyunculuk üzerine eğitim alan kızı Ada'nın aslında müzisyen olmasını istediğini ifade etti.

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Bennu Yıldırımlar kızı Ada’yı anlattı: Müzisyen olsun istedik…

"SAHNE ONA RAHAT GELEN BİR YER"

21 yaşındaki kızının sesinin çok güzel olduğunu dile getiren Bennu Yıldırımlar, "Ada oyunculuk eğitimi aldı. Müzisyen olsun çok istedik. Sesi güzeldir kızımın. Genetik midir nedir bilmem ama sahne ona rahat gelen bir yer. Tercihleri konusunda saygımız sonsuz" diye konuştu.

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Bennu Yıldırımlar kızı Ada’yı anlattı: Müzisyen olsun istedik…

Son olarak Sadakatsiz dizisiyle izleyici karşısına çıkan Bennu Yıldırımlar açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatını kameralardan uzakta tutan yıldız oyuncunun kızı olduğunu öğrenenler eşini araştırmaya başladı. Yıldırımlar'ın usta oyuncuyla evli olduğunu görenler şaştı kaldı.

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Bennu Yıldırımlar kızı Ada’yı anlattı: Müzisyen olsun istedik…

İşte Bennu Yıldırımlar başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...