Hakan Taşıyan ikinci kez ameliyata alındı! Karaciğer nakli olmuştu…

Organ yetmezliği nedeniyle 4 aydır hastanede yatan Hakan Taşıyan, birkaç gün önce karaciğer ameliyatına alınmıştı. Taşıyan'dan bir güzel haber daha geldi. Karaciğerin ardından uygun böbrek de bulunan şarkıcı, ikinci kez ameliyata alındı.