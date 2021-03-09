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09 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Hakan Taşıyan ikinci kez ameliyata alındı! Karaciğer nakli olmuştu… Hakan Taşıyan ikinci kez ameliyata alındı! Karaciğer nakli olmuştu…
Organ yetmezliği nedeniyle 4 aydır hastanede yatan Hakan Taşıyan, birkaç gün önce karaciğer ameliyatına alınmıştı. Taşıyan'dan bir güzel haber daha geldi. Karaciğerin ardından uygun böbrek de bulunan şarkıcı, ikinci kez ameliyata alındı.
Giriş Tarihi: 09.03.2021 15:03
Ankara Şehir Hastanesinde uzun süredir çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Taşıyan'a nakledilen karaciğer, vücuduna uyum sağladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Taşıyan'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve yakın zamanda da kız kardeşinden alınan böbreğin nakledileceği öğrenildi.
Hakan Taşıyan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sevgili gönül dostları,böbrek nakil ameliyatı sürecimiz, bugün saat 08.00'de başlamıştır. Önce kız kardeşinin ameliyat süreci tamamlanıp daha sonra nakil için kendisi ameliyata alınacaktır. Süreç hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Dualarınızı eksik etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.
NE OLMUŞTU?
Ankara'da yaşayan ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan, yaklaşık 1 yıl önce yaşadığı rahatsızlık sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı.
Hakan Taşıyan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak, 4 ay önce tekrar rahatsızlanan Hakan Taşıyan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Burada yapılan tetkitlerin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.