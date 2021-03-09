Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’nun ilk eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

6 sezondur ekranda fırtınalar estiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle kendisine hayran bırakan Ceren Benderlioğlu, tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin fenomen oyuncularından biri haline gelen Benderlioğlu, paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettirdi. Özel hayatıyla da ilgi odağı olan güzel oyuncu dizide abisi Behzat Façalı rolüne hayat veren Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürerken eski eşi herkesi şaşırttı. Benderlioğlu'nun yıllar önce başka bir oyuncu ile evli olduğunu görenler şoke oldu. İşte EDHO'nun yıldızı Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi...