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Hakan Hatipoğlu Survivor’daki aşk bombasını patlattı: Evrim ve Mert…

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken bu yıl arka arkaya patlayan aşk haberleri adeta yarışmanın önünde geçti. Yarışmadan elenen Mert ve Evrim arasında yeni bir aşk bombası patlak verdi. Evrim'in Mert'in elendiği gece verdiği tepki ve ve adaların birleşmesinin ardından sarf ettiği sözler kafaları karıştırmıştı. Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun Mert'e karşı özel hisleri olduğu düşünülen Evrim için "Mert'i yakından tanımak istiyordu" demesi aşk iddialarını güçlendirdi.

Giriş Tarihi: 22.05.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 14:57
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Hakan Hatipoğlu Survivor’daki aşk bombasını patlattı: Evrim ve Mert…

Survivor 2020'nin Salı günü yayınlanan bölümünde Ünlüler takımından Mert adaya veda etti. Acun Ilıcalı'nın elenen kişinin Mert olduğunu söylemesiyle adeta yıkılan Evrim ise "Ne" diyerek bağırarak tepki verdi.

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Hakan Hatipoğlu Survivor’daki aşk bombasını patlattı: Evrim ve Mert…

Evrim'in Mert'in arkasından ağlaması ve söylediği sözler ikili arasında aşk dedikoduları çıkardı. Öte yandan Survivor Panorama programının yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun Mert ve Evrim için söyledikleri kafa karıştırdı.

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Hakan Hatipoğlu Survivor’daki aşk bombasını patlattı: Evrim ve Mert…

"UMMADIĞIM KİŞİ VEDA ETTİ, YIKILDIM"

Kampların birleşmesine en çok Mert ile bir arada olacağı için sevindiğini söyleyen Evrim, Mert'in elenmesinin ardından "Ummadığım bir kişi veda etti, gerçekten yıkıldım. Tam kamplar birleşti, en olması gereken adamdı. Benim için kampların birleşmesinin hiçbir anlamı kalmadı" ifadelerini kullandı.

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Hakan Hatipoğlu Survivor’daki aşk bombasını patlattı: Evrim ve Mert…

"BİRBİRLERİNE OLUMLU ELEKTRİK İÇİNDEYDİLER"

Evrim'in Mert'in elenmesine verdiği tepki ve üzülmesi, Survivor Panorama programının da gündemi oldu. Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu, Evrim ve Mert ile ilgili ilginç yorumlarda bulundu.

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Hakan Hatipoğlu Survivor’daki aşk bombasını patlattı: Evrim ve Mert…

Evrim'in Mert'e daha önce kalpler gönderdiğini hatırlatan Hatipoğlu, ikisinin de birbirlerine karşı bir yakınlık duyduklarını söyledi. Hatipoğlu, "Evrim, Mert'in yarışmada en sevdiği kişilerden biri olduğunu söyledi ve 'Benim erkek versiyonum' dedi. Mert gittikten sonra çok üzüldü ve kampların birleşmesinin anlamı kalmadığını dile getirdi.