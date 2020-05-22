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Hakan Hatipoğlu Survivor’daki aşk bombasını patlattı: Evrim ve Mert…
Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken bu yıl arka arkaya patlayan aşk haberleri adeta yarışmanın önünde geçti. Yarışmadan elenen Mert ve Evrim arasında yeni bir aşk bombası patlak verdi. Evrim'in Mert'in elendiği gece verdiği tepki ve ve adaların birleşmesinin ardından sarf ettiği sözler kafaları karıştırmıştı. Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun Mert'e karşı özel hisleri olduğu düşünülen Evrim için "Mert'i yakından tanımak istiyordu" demesi aşk iddialarını güçlendirdi.
Giriş Tarihi: 22.05.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 14:57
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