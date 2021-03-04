Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
04 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri "Hainin namlusu hedefte" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm fragmanı! Ölüm kol geziyor... "Hainin namlusu hedefte" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm fragmanı! Ölüm kol geziyor...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm fragmanı için geri sayım sürüyor. Salı akşamlarının vezgeçilmezleri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; İshak'ın saldırısından kurtulan Alpaslan'ın atacağı adım merak ediliyordu. İlyas, düşmanlarının kendisini küçük görmesini kullanarak ava çıkıyor. Kendine kurulan tuzaktan kurtulan İlyas, İshak'ı hedefine oturtuyor. EDHO 184. bölümde; Hızır ve Kimsesiz Doğan, hapishanede hayatta kalma mücadelesini sürdürüyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm fragmanı...
Giriş Tarihi: 04.03.2021 17:04
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. EDHO son bölümde; Hızır ve Kimsesiz Doğan, kurulan tuzaktan kavgayla kurtuluyor. Alpaslan yarı felçli olarak hayatına devam ederken, aklında yeni planların geçtiği belli oluyor. İlyas ise Özcan tarafından yapılan saldırıdan kurtulmuş ve İshak'ı namlunun ucuna getirmiştir. Yaman ve İshak arasında yaşanan söz düellosunda kimin galip çıkacağı merak ediliyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm fragmanı...
GALERİ DEVAM EDİYOR EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 185. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
ATV ekranlarının vazgeçilmezi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 185. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı anda haberimize eklenecektir.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? "SEN DE BİZİM HASMIMIZSIN"
İlyas, İdris'e "Ağabeyimle şu an içeride. Verdiği sözler onunla birlikte tutuklu." diye sert tepki verirken İdris'in "Sen de bizim hasmımızsın, Façalılar da" sözleri yeni bir savaşa neden olacak.
"Herkesi öldüreceğim!"
İshak, Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'a nefret ettikleri toz üzerinden plan kurar. İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir.
Gelecek müdahaleyi bekleyen Hızır Çakırbeyli, ziyaretine gelen ve yokluğunda ailesinin başına geçirdiği İlyas Çakırbeyli'den ihanet eden herkesin yok edilmesini ister. Hızır Çakırbeyli hem içerde hem dışarıda İshak'ın bağlı olduğu şebekeyle de mücadelesine devam eder.
Ailesini bir arada tutmaya çalışan İlyas Çakırbeyli, bir yandan da Alpaslan'a yapılan operasyonda kimin hainlik yaptığın öğrenmeye çalışır.