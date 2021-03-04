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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sı Nazan Kesal’ın eşi herkesi şaşırttı! Meğer usta oyuncu…

Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sı Nazan Kesal’ın eşi herkesi şaşırttı! Meğer usta oyuncu…

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Sevda karakteriyle hikayeye bambaşka bir heyecan katan Nazan Kesal, tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğuyla bir kez daha kendisine hayran bırakan usta oyuncu, özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Kesal'ın eşini görenler ise çok şaşırdı. İşte Nazan Kesal'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi...

Giriş Tarihi: 04.03.2021 17:21
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sı Nazan Kesal’ın eşi herkesi şaşırttı! Meğer usta oyuncu…
Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sı Nazan Kesal’ın eşi herkesi şaşırttı! Meğer usta oyuncu…

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Sevda karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Nazan Kesal, özel hayatıyla da mercek altına alındı. . Kesal'ın eşini görenler ise çok şaşırdı. İşte Nazan Kesal'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sı Nazan Kesal’ın eşi herkesi şaşırttı! Meğer usta oyuncu…
Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sı Nazan Kesal’ın eşi herkesi şaşırttı! Meğer usta oyuncu…

ZAFER ERGİN

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sı Nazan Kesal’ın eşi herkesi şaşırttı! Meğer usta oyuncu…
Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sı Nazan Kesal’ın eşi herkesi şaşırttı! Meğer usta oyuncu…

ZAFER ERGİN VE EŞİ BİNNAZ ERGİN

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sı Nazan Kesal’ın eşi herkesi şaşırttı! Meğer usta oyuncu…
Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sı Nazan Kesal’ın eşi herkesi şaşırttı! Meğer usta oyuncu…

ZAFER ERGİN VE EŞİ BİNNAZ ERGİN

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sı Nazan Kesal’ın eşi herkesi şaşırttı! Meğer usta oyuncu…
Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sı Nazan Kesal’ın eşi herkesi şaşırttı! Meğer usta oyuncu…

NUR FETTAHOĞLU

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