Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sı Nazan Kesal’ın eşi herkesi şaşırttı! Meğer usta oyuncu…

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Sevda karakteriyle hikayeye bambaşka bir heyecan katan Nazan Kesal, tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğuyla bir kez daha kendisine hayran bırakan usta oyuncu, özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Kesal'ın eşini görenler ise çok şaşırdı. İşte Nazan Kesal'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi...