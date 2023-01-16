Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hafsanur Sancaktutan hangi dizilerde oynadı?

2021 yılında ise Son Yaz adlı dizide "Yağmur Kara" karakterini canlandırdı. Dizi bittikten sonra birçok reklam filminde rol aldı, gençlik uygulaması Bana Bak'ın reklam yüzü oldu. 2022 yılında Dünyayla Benim Aramda adlı dizide "Sinem" karakterini canlandırdı. Son olarak ise Darmaduman dizisinde başrol alan Hafsanur Sancaktutan'ın dizisi kısa sürede ekran macerasına son verdi.