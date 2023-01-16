16 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hafsanur Sancaktutan hangi dizilerde oynadı?

Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hafsanur Sancaktutan hangi dizilerde oynadı?

Hafsanur Sancaktutan kimdir? sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Sosyal medyada çıkan iddialar üzerine güzel oyuncu hakkındaki detaylar merak edilmeye başladı. İddiaların ardından sosyal medya kullanıcıları, "Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? sorularına yanıt arıyor. İşte, Sancaktutan hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 16.01.2023 15:24 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 15:31
  • 1
  • 9
Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hafsanur Sancaktutan hangi dizilerde oynadı?

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hakkında sosyal medyada bir iddia ortaya atıldı. İddialar üzerine sosyal medya kullanıcıları, oyuncu hakkında detayları araştırmaya başladı.Güzel oyuncu, çıkan haberlerin ardından açıklamalarda bulundu. Peki, "Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte, Sancaktutan'ın hayatı hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hafsanur Sancaktutan hangi dizilerde oynadı?

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000'de İstanbul'da doğdu. Küçük yaşta oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmeye başladı. Yer aldığı tiyatro oyunlarında çeşitli kategorilerde ödül aldı. 2018-2019 yılları arasında Gülperi adlı dizide "Fidan" karakterini canlandırdı. 2019 yılında Aşk Ağlatır adlı dizide "Ada Meryem Varlı" karakterini canlandırdı.

  • 3
  • 9
Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hafsanur Sancaktutan hangi dizilerde oynadı?

2021 yılında ise Son Yaz adlı dizide "Yağmur Kara" karakterini canlandırdı. Dizi bittikten sonra birçok reklam filminde rol aldı, gençlik uygulaması Bana Bak'ın reklam yüzü oldu. 2022 yılında Dünyayla Benim Aramda adlı dizide "Sinem" karakterini canlandırdı. Son olarak ise Darmaduman dizisinde başrol alan Hafsanur Sancaktutan'ın dizisi kısa sürede ekran macerasına son verdi.

  • 4
  • 9
Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hafsanur Sancaktutan hangi dizilerde oynadı?

HAFSANUR SANCAKTUTAN'IN SEVGİLİSİ KİM?

Hafsanur Sancaktutan geçtiğimiz günlerde Deniz Can Aktaş ile aşk yaşıyordu. İkili yollarını ayırdıktan sonra Sancaktutan'ın ismi Mert Yazıcıoğlu ile anılmaya başladı ama henüz net olarak böyle bir ilişki yaşadığı kanıtlanmadı.

  • 5
  • 9
Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hafsanur Sancaktutan hangi dizilerde oynadı?

İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI!

Sancaktutan, hakkında çıkan dedikoduların ardından konuyla alakalı açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sancaktutan, şu ifadeleri kullandı: