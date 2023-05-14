14 Mayıs 2023, Pazar
Hadise’nin saat bilmecesi! Murda'dan mı yoksa Dubaili gizemli sevgilisinden mi?
Geçtiğimiz yıl 'İmdat' adlı şarkıda düet yapan Hadise ve Murda'nın adı aşk dedikodularına karışmış, samimi görüntüleri 'evliliği bitiren olay' olarak magazin gündeminde yer almıştı. İkili her fırsatta iddiaları yalanlarken saat detayı yeniden kafaları karıştırdı. Gittikleri mekan çıkışı objektiflere yansıyan ikiliye, Hadise'nin geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı ve Murda'da da aynısı olan saat soruldu. Ünlü rapçinin sözleri dikkat çekti. Pelki Murda'nın mı yoksa Hadise'nin Dubaili gizemli sevgilisinden mi? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.05.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 11:34
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