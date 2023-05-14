14 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hadise’nin saat bilmecesi! Murda'dan mı yoksa Dubaili gizemli sevgilisinden mi?

Hadise’nin saat bilmecesi! Murda'dan mı yoksa Dubaili gizemli sevgilisinden mi?

Geçtiğimiz yıl 'İmdat' adlı şarkıda düet yapan Hadise ve Murda'nın adı aşk dedikodularına karışmış, samimi görüntüleri 'evliliği bitiren olay' olarak magazin gündeminde yer almıştı. İkili her fırsatta iddiaları yalanlarken saat detayı yeniden kafaları karıştırdı. Gittikleri mekan çıkışı objektiflere yansıyan ikiliye, Hadise'nin geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı ve Murda'da da aynısı olan saat soruldu. Ünlü rapçinin sözleri dikkat çekti. Pelki Murda'nın mı yoksa Hadise'nin Dubaili gizemli sevgilisinden mi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.05.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 11:34
  • 1
  • 15
Hadise’nin saat bilmecesi! Murda’dan mı yoksa Dubaili gizemli sevgilisinden mi?

Her fırsatta aşk iddialarını yalanlayan Hadise ve Murda arasındaki saat bilmecesi yeniden kafaları karıştırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Hadise’nin saat bilmecesi! Murda’dan mı yoksa Dubaili gizemli sevgilisinden mi?

Reza Zarrab'ın, Hadise ile yasak aşk yaşadığı iddiaları geçtiğimiz yıl magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Son olarak adı Murda ile anılan Hadise aşk haberlerini yalanlamıştı. Hadise hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atılmıştı.

  • 3
  • 15
Hadise’nin saat bilmecesi! Murda’dan mı yoksa Dubaili gizemli sevgilisinden mi?

Bir süre önce kendisine 500 bin TL değerinde ünlü marka bir saat alan ünlü popçu, son olarak sosyal medyasından başka bir saatini paylaştı. Hadise'nin Arapça rakamlar yazılı olan pırlanta saatiyle yaptığı paylaşım, dedikodu kazanını da yine kaynattı.

  • 4
  • 15
Hadise’nin saat bilmecesi! Murda’dan mı yoksa Dubaili gizemli sevgilisinden mi?

Hadise'nin ünlü bir markanın pırlanta saatiyle ilgili ortaya iki farklı iddia atıldı. Bunlardan ilkine göre market değeri 25 bin dolar (488 bin TL) olan ancak piyasa değeri 1 milyon TL'yi bulan bu sınırlı üretim saatin 'sahte' olduğuydu...

  • 5
  • 15
Hadise’nin saat bilmecesi! Murda’dan mı yoksa Dubaili gizemli sevgilisinden mi?

İddiaya göre birçok ünlü isim gibi Hadise de gerçeğinden ancak uzmanların ayırt edebildiği saatin replikasını normalden üçte biri fiyatına alıp taktı.